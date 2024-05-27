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Новости русской службы Би-би-си

Умерла старейшая стюардесса мира

Опубликовано:

Старейшая стюардесса в мире
Бетт Нэш. Фото: ERIC BARADAT/AFP via Getty Images

Бетт Нэш, стюардесса с самым большим стажем в мире, умерла в возрасте 88 лет после почти 70 лет непрерывной работы.

О смерти Нэш сообщил ее работодатель, компания American Airlines.

"Она начала свою карьеру в 1957 году и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как стюардесса с самым большим стажем работы", — сообщили в авиакомпании.

"Бетт вдохновляла поколения бортпроводников. Лети высоко, Бетт", — говорится в сообщении American Airlines.

Нэш начала работать в возрасте 21 года в компании Eastern Airlines, предшественнице American Airlines, на рейсе между Вашингтоном, округ Колумбия, где она жила, и Бостоном. Она предпочитала этот короткий маршрут, потому так она могла проводить каждую ночь дома.

Изначально она намеревалась через несколько лет сменить маршрут, но в итоге осталась, и в результате ее знали и любили все часто летающие пассажиры.

"Люди все одинаковые, — сказала она в интервью американскому CBS News (партнеру Би-би-си) в 2017 году. — Всем нужно немного любви".

По данным некоторых американских СМИ, она умерла 17 мая в хосписе. Недавно у нее диагностировали рак груди.

Ассоциация профессиональных бортпроводников, профсоюз, членом которого была Бетт Нэш, сообщила CBS, что опечалена ее смертью:

"В это трудное время наши мысли — с ее родными и друзьями. Бетт всегда будет неотъемлемой частью нашей истории, и ее не забудут".

Бетт Нэш вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая стюардесса в мире еще в 2022 году, когда ей было 86 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2107788-umerla-stareyshaya-styuardessa-mira/

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