В Литве выбрали президента

В Литве во втором туре президентских выборов с 74,43 процента голосов победил действующий президент страны Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

Как сообщает издание, главная избирательная комиссия страны обработала данные со всех 1895 избирательных участков. В итоге действующий президент Литвы Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов с 74,43 процента голосов.

При этом соперница Науседы - премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните - набрала 24,06 процента. Шимоните до окончания подсчета голосов поздравила Науседу, а он поблагодарил ее за "корректную борьбу".

Отмечается, что Гитанас Науседа еще во время встречи с журналистами в предвыборном штабе сообщал, что намерен продолжить прошлый курс Литвы, значительное место в котором занимала поддержка Украины.

По данным избиркома, за Науседу проголосовали 36,59 процента от общего числа избирателей страны. По правилам, во втором туре кандидат обязан набрать не менее трети голосов от общего количества имеющих право голоса. Науседа победил во всех 60 избирательных округах Литвы.

В Литве президент избирается сроком на пять лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа, по данным РИА Новости, родился 19 мая 1964 года в Клайпеде (Литовская ССР, сейчас Литовская Республика) в семье инженера и учительницы.

В 1987 году окончил факультет экономики промышленности Вильнюсского университета, в 1989 году – аспирантуру экономического факультета того же университета.

С 1994 по 2008 год занимал разные должности в банках Литвы, в том числе пост советника председателя правления литовского коммерческого банка AB Vilniaus Bankas.

В 2004-2009 годах был советником президента Латвии Валдаса Адамкуса.

В сентябре 2018 года Гитанас Науседа объявил о своем участии в выборах президента Литвы в качестве независимого кандидата. 26 мая 2019 года Гитанас Науседа был избран президентом Литвы.