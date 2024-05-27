"Предательство" и "призрак России". Премьер и президент Грузии обменялись обвинениями прямо на митинге по случаю Дня независимости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент страны Саломе Зурабишвили обвинили друг друга в предательстве национальных интересов прямо во время митинга в Тбилиси по случаю Дня независимости, который страна отмечает 26 мая. Конфликт между грузинскими лидерами обострился на фоне споров вокруг принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который президент и общественные организации считают копией российского законодательства об "иноагентах".

В своей речи на митинге, который прошел на площади Свободы в Тбилиси, Зурабишвили говорила об опасности сотрудничества с Россией, которое, как считает оппозиция, намерена углублять правящая партия "Грузинская мечта".

"Мы ведь знаем, кто отнял у нас территории, кто нарушил нашу территориальную целостность, а кто защищает наш суверенитет и [нашу] политику непризнания, — сказала президент. — Сегодня, когда над Грузией нависает призрак России, истинный путь к сохранению и укреплению независимости и мира страны — это партнерство и сближение с Европой и США".

"Те, кто саботирует и наносят ущерб этому пути — растаптывают мирное и безопасное будущее нашей страны, путь превращения в полноправного члена свободного и демократического мира", — добавила Зурабишвили.

Представители западных стран резко осудили принятие грузинским парламентом закона об "иностранных агентах". Европейские чиновники заявили, что он угрожает европейской интеграции Грузии, недавно получившей статут кандидата в члены Европейского союза; власти США пообещали ввести визовые санкции против тех, кто виноват в подрыве грузинской демократии.

Президент заявила, что на парламентских выборах, которые пройдут в октябре этого года, жителям страны предстоит сделать исторический выбор. "Этими выборами нам предстоит сделать главный выбор: либо европейская, демократическая, независимая Грузия, либо авторитарная и изолированная Грузия российского образца! Такой выбор называется народный референдум", — заявила президент.

Обвинения Кобахидзе

После выступления президента трибуну занял премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он, в свою очередь, прямо с трибуны обвинил Зурабишвили в предательстве.

День независимости — главный государственный праздник Грузии. Фото: Vano Shlamov/Getty Images

"Именно единство народа и избранного им правительства, а также разумные шаги, дали нам возможность, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, сохранить мир в стране в последние два года", — заявил Кобахидзе.

Во время выступления Зурабишвили были слышны недовольные выкрики со стороны собравшейся на площади публики.

При этом женщину, которая попыталась выразить протест во время выступления премьер-министра Кобахидзе, полиция заставила покинуть территорию. На кадрах, распространенных грузинскими телеканалами видно, что ее уводят, прикрывая ей рот руками.

26 мая в Грузии отмечают День независимости. В этот день в 1918 году был принят акт независимости и создана первая Грузинская демократическая республика.

Праздничные мероприятия, посвященные этому дню, проходят в Тбилиси и еще 17 городах Грузии.

В этот же день вечером состоялось шествие, которое провели общественные организации.

Участники этой акции символически повторили маршрут праздничного шествия 1919 года, которое состоялось в первую годовщину провозглашения независимости.

Они прошли по проспекту Чавчавадзе в центре Тбилиси под звуки музыки и барабанную дробь. Демонстранты скандировали "Грузия!" и "Куда мы идем?! В Европу!".

Шествие остановилось у парка Ваке. Здесь прозвучали старый и современные гимны Грузии и гимн Европы.

В мае грузинский парламент окончательно принял закон "О прозрачности иностранного влияния", что вызвало массовые протесты оппозиции и представителей гражданского сектора страны.

Президент Грузии 18 мая наложила вето на принятый в трех слушаниях закон, но правящая партия намерена преодолеть его на следующей неделе.