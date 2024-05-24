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Новости русской службы Би-би-си

Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление на Рафах в Газе

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Международный суд
Международный суд. Фото: NICK GAMMON/AFP via Getty Images

Суд постановил, что Израиль должен немедленно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, ссылаясь на «непосредственную опасность» для палестинского народа.

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам заявил, что суд предписывает Израилю прекратить наступление в Рафахе, поскольку нынешняя ситуация влечет за собой дальнейший риск нанесения непоправимого вреда правам жителей Газы.

По его словам, ситуация изменилась с тех пор, как Международный суд вынес свои предыдущие постановления, и были выполнены условия для принятия новых чрезвычайных мер по этому делу.

Международный суд обязал Израиль в течение месяца представить суду отчет о ходе исполнения мер, предписанных сегодня.

"Суд выражает серьезную обеспокоенность судьбой заложников... и призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению", — заявил при этом Наваф Салам.

«Нас глубоко тревожит то, что многие из них до сих пор остаются в плену», —добавил он.

Международный суд ООН обязал Израиль:

  • Остановить военную операцию в Рафахе
  • Открыть пограничный переход Рафах с Египтом для поступления гуманитарной помощи в больших количествах
  • Обеспечить доступ в Газу следователям и миссиям по установлению фактов
  • В месячный срок сообщить суду о ходе применения данных мер

Международная коллегия судей заявила, что Израиль не убедил их в том, что его усилия по эвакуации местного населения и меры по обеспечению его безопасности достаточны для устранения рисков, которым подвергается палестинское население в результате военного наступления в Рафахе.

Иск и вердикт

Иск был возбужден Южной Африкой в соответствии с конвенцией о геноциде, принятой в 1948 году после холокоста.

Южная Африка заявила, что неотъемлемое право палестинцев на защиту в соответствии с этой конвенцией находится под угрозой, и призвала Международный суд ООН, как хранителя этого договора, вмешаться.

Сегодняшнее решение суда касается не того, совершаются или нет акты геноцида в Газе, а скорее того, существует ли реальная угроза праву палестинского народа на защиту, сообщает из Гааги корреспондент Би-би-си Анна Холлиган.

Этот вердикт призван стать судебным запретом, направленным на недопущение ухудшения ситуации или, по крайней мере, удержание ее в своего рода режиме ожидания — до тех пор, пока судьи не рассмотрят ситуацию более широко по существу дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106666-mezhdunarodnyy-sud-oon-obyazal-izrail-prekratit-nastuplenie-na-rafah-v-gaze/

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