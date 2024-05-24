Эксперты: Власти Японии не справляются с наплывом туристов, устремившихся в страну из-за слабой иены

Власти Японии не справляются с наплывом путешественников, устремившихся в страну из-за низкого курса японской иены, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Фотографии с видом на вулкан Фудзи, возвышающийся над фасадом круглосуточного магазина в курортном городе Кавагутико, стали вирусными в Сети. Тысячи туристов толпятся возле маленького магазина, чтобы сделать фото с Фудзи. Местные власти посчитали, что столпотворение угрожает дорожной безопасности, поэтому воздвигли большой забор, который закрывает вид на Фудзи.

Решимость властей заблокировать доступ туристов к одной из самых популярных локаций подчеркивает разногласия, вызванные внезапной волной популярности Японии среди туристов со всего мира. Люди устремились в Японию, потому что в настоящее время обменный курс иены является самым выгодным за последние десятилетия. С начала 2024 года в страну прибыли рекордные 11,6 млн посетителей. К этому оказались готовы не все муниципалитеты Японии.

"Нам необходимо найти баланс между приемом туристов и обеспечением качества жизни местных жителей", — заявил глава Японского агентства по туризму Ичиро Такахаси.

В течение многих лет Япония стремилась увеличить число туристов, которых отпугивал языковой барьер и высокие цены. После пандемии курс иены сильно ослаб и поездки в Японию стали доступнее для многих туристов. Число въехавших иностранцев в марте и апреле 2024 года превысило рекорд допандемийного 2019 года.

И если раньше Японию чаще всего посещали туристы из Китая, Южной Кореи и Тайваня, сейчас страна восходящего солнца очень популярна среди жителей США, Франции и Филиппин.

Однако резкий рост числа приезжих выявил острую нехватку рабочей силы в гостиничном и ресторанном секторе Японии. Кроме того, выяснилось, что инфраструктура некоторых городов не готова к приему такого количества туристов.

В настоящее время в стране приняли пакет мер по борьбе с "чрезмерным" туризмом. По словам Норихико Имаидзуми, старшего научного сотрудника Института исследований жизни Дай-Ичи, властям предстоит найти баланс между привлечением людей и комфортом местных жителей.