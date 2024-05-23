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Генассамблея ООН проголосовала за учреждение ежегодного дня памяти геноцида 1995 года в Сребренице

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Голосование в ООН
Голосование в ООН. Фото: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за учреждение ежегодного дня памяти геноцида 1995 года в Сребренице, несмотря на яростное сопротивление со стороны Белграда, а также боснийских сербов.

Резолюция, написанная Германией и Руандой — странами, история которых тесно связана с геноцидом в XX веке, — провозгласила 11 июля Международным днем памяти о геноциде в Сребренице.

«За» проголосовали 84 страны, «против» —19, воздержались — 68.

Правительство Сербии назвало это попыткой обвинить сербов в целом, а президент страны Александр Вучич заявил, что прибудет в ООН, чтобы бороться изо всех сил против этой инициативы.

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич пообещал, как он выразился, «защитить нашу страну и наш народ от долгосрочной стигматизации».

За несколько часов до голосования по всей Сербии в знак протеста зазвонили церковные колокола. Сербская православная церковь выразила надежду на то, что этот шаг объединит сербов в «молитвах, спокойствии, взаимной солидарности и твердости в добрых делах, несмотря на ложные и несправедливые обвинения, с которыми она сталкивается в ООН».

Силы боснийских сербов захватили Сребреницу — в то время анклав, находившийся под защитой ООН — 11 июля 1995 года, за несколько месяцев до окончания кровавой гражданской войны в Боснии, в ходе которой погибло, как считается, около 100 тыс. человек.

В последующие дни силы боснийских сербов убили около 8 тыс. мусульманских мужчин и подростков — преступление, которое Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный Суд ООН классифицировали как геноцид.

Этот эпизод считается самым ужасным злодеянием в Европе со времен Второй мировой войны.

Помимо установления дня памяти, проект резолюции осуждает «любое отрицание» геноцида в Сребренице и призывает страны-члены ООН опираться на установленные факты.

В письме Германии и Руанды остальным членам ООН голосование было описано как «важнейшая возможность объединиться в почтении памяти жертв и признании ключевой роли, которую играют международные суды».

«Угроза миру и безопасности»

Однако за этим последовала яростная реакция со стороны Сербии и руководства боснийских сербов.

В попытке разрядить напряженность авторы проекта резолюции добавили,  по просьбе Черногории, что вина за геноцид «индивидуализирована и не может быть возложена на какую-либо этническую, религиозную или иную группу или общину в целом».

Белграду этого оказалось недостаточно.

В письме, разосланном в воскресенье всем делегациям ООН, поверенный в делах Сербии Саса Март предупредил, что поднятие «исторически чувствительных тем служит лишь углублению разногласий и способно привнести дополнительную нестабильность на Балканы».

Посол России в ООН Василий Небензя назвал проект текста провокационным и угрожающим миру и безопасности.

По словам Небензи, резолюция направлена на то, чтобы «стереть» то, что он назвал позорными доказательствами бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1995 и 1999 годах, возложив всю вину на сербов.

Милорад Додик, глава Республики Сербской, где в апреле этого года тысячи людей провели демонстрацию против проекта резолюции, заявил, что геноцид в Сребренице это фикция.

Европейский союз отреагировал решительно: официальный представитель внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано заявил, что не может быть никакого отрицания геноцида и что любому, кто пытается поставить это под сомнение, нет места в Европе.

Для родственников жертв дебаты в ООН стали важным шагом в их стремлении к миру.

«Те, кто привел свой народ в такое положение [отрицания геноцида], должны признать правду, чтобы мы все могли обрести мир и продолжить свою жизнь», — сказала Када Хотик, 79-летняя содиректор ассоциации «Матери Сребреницы», потерявшая на войне сына, мужа и двух братьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106105-genassambleya-oon-progolosovala-za-uchrezhdenie-ezhegodnogo-dnya-pamyati-genocida-1995-goda-v-srebrenice/

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