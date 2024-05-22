Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил всеобщие выборы на июль

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил, что назначил всеобщие выборы на 4 июля. Он сообщил, что попросил короля Карла III распустить парламент перед выборами в соответствии с официальной процедурой.

"Ранее сегодня я говорил с Его Величеством, чтобы попросить о роспуске парламента. Король удовлетворил эту просьбу, и 4 июля состоятся всеобщие выборы", — сказал он у входа в резиденцию на Даунинг-стрит, стоя под проливным дождем.

В своем коротком выступлении премьер заявил, что гордится тем, чего добилось его правительство в нелегкие времена.

Премьер упомянул, в частности, пандемию коронавируса и войну в Украине, которая не только угрожает глобальной безопасности, но и отразилась на счетах за электричество в Британии.

"Экономическая стабильность — основа любого успеха", — сказал он, добавив, что британская экономика продолжает расти, а инфляция вернулась к нормальному уровню.

По словам Сунака, впереди неопределенные времена, но у него и его правительства есть четкий план.

Он также подверг критике лейбористов и заявил, что в течение следующих нескольких недель будет бороться за каждый голос.

"Я докажу вам, что правительство консерваторов под моим руководством не поставит под угрозу нашу экономическую стабильность", — добавил британский премьер.

Лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что это момент, которого ждала Британия. По его словам, пришло время изменить страну и общество, и эти выборы дадут такую возможность.

Если консерваторы останутся на пять лет, они получат право "продолжать в том же духе", сказал Стармер, и ничего не изменится.

"Голосование за лейбористов — это голоса за стабильность", — заявил 61-летний лидер главной оппозиционной партии страны, у которой есть все шансы победить на предстоящих выборах.

"Вместе мы можем остановить хаос, открыть новую страницу и начать восстанавливать Британию и менять нашу страну", — сказал Кир Стармер.

Благоприятное время

Слухи о том, что Сунак может назначить досрочные выборы, начали активно ходить в среду после того, как министры отменили мероприятия и либо сократили, либо отложили зарубежные поездки, чтобы принять участие в заседании правительства.

В частности, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон прервал визит в Албанию и вернулся в Лондон, а министр обороны Грант Шэппс отложил поездку по странам Балтии.

Сунак и его команда в течение дня не подтверждали и не опровергали слухи. Премьер лишь повторил, что выборы пройдут во второй половине 2024 года.

Ранее большинство экспертов сходилось во мнении, что они могут быть назначены на октябрь или ноябрь.

Консерваторы серьезно отстают от лейбористов в опросах общественного мнения (более чем на 20%), и, несмотря на снижение инфляции с исторического максимума, которого она достигла к концу 2022 года, им не удается сократить разрыв.

В среду стало известно, что темпы инфляции замедлились почти до трехлетнего минимума — рост цен в годовом выражении снизился до 2,3%. Снижение инфляции было главным обещанием британского премьера, когда он занял свой пост в октябре 2022 года.

Политические обозреватели считают, что Сунак на предстоящих выборах стремится извлечь выгоду из экономической ситуации в стране, однако критики отмечают, что благоприятные прогнозы больше связаны с изменениями в мировой экономике, чем с политикой британского правительства.

В среду Лейбористская партия заявила, что полностью готова к выборам, когда бы премьер-министр их ни назначил.

"Шесть недель сражений"

Ник Эрдли, политический обозреватель Би-би-си

Борьба на всеобщих выборах будет сложной.

Ее суть будет сводиться к следующему.

Риши Сунак будет утверждать, что экономика пошла на поправку, его план развития страны работает, и люди должны доверять ему, чтобы довести дело до конца.

Аргумент лейбористов будет простым: перемены. Партия будет утверждать, что план правительства не работает, и пришло время для кого-то нового.

Будет много других сражений.

По таким вопросам, как Национальная служба здравоохранения (NHS), иммиграция и национальная безопасность. И многое другое.

Будут сражения в Шотландии, где лейбористы верят, что смогут изменить господство Шотландской национальной партии (SNP).

Будут сражения в Англии, где Либеральные демократы думают, что смогут захватить голоса консерваторов.

Как проводятся всеобщие выборы

В момент роспуска члены парламента теряют свой статус и должны проводить кампанию по переизбранию, если хотят продолжить свою деятельность.

Правительство также вступает в предвыборный период, который ограничивает деятельность министерств и ведомств на время предвыборной кампании.

Более 100 членов парламента заявили, что намерены сложить свои полномочия на следующих выборах.

Британия разделена на 650 избирательных округов. В каждом из них избирается член парламента, который представляет местных жителей в Палате общин.

В день выборов зарегистрированные избиратели в каждом округе голосуют за выбранного ими кандидата на своем избирательном участке. Некоторые люди голосуют по почте заранее.

Большинство кандидатов представляет политические партии, но некоторые выдвигаются как независимые кандидаты.

По закону следующие выборы должны состояться до 28 января 2025 года. Всеобщие выборы обычно проводятся в четверг.

Риши Сунак стал премьер-министром 25 октября 2022 года, сменив на этом посту Лиз Трасс — она проработала в должности всего 45 дней.