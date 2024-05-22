Аэропорты Дубая ожидают, что пассажиропоток достигнет 100 млн человек к 2027 году

Гендиректор Dubai Airports заявил, что пассажиропоток в аэропортах столицы ОАЭ в этом году достигнет рекордного уровня, а к 2027 году превысит показатель в 100 млн, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Пол Гриффитс, гендиректор Dubai Airports, сообщил, что пассажиропоток уже достиг допандемийных показателей. Он также отметил, что город "никогда не был в более сильном положении, чем сейчас". Dubai Airports управляет международным аэропортом Дубая (DXB) и международным аэропортом Аль-Мактум (DWC), также расположенным в Дубае.

Гриффитс добавил, что многие предприниматели воспринимают Дубай как безопасную гавань для жизни, что также повышает привлекательность города среди туристов. Все это, по его мнению, может привести к резкому увеличению количества пассажиров.

"Этот год станет рекордным. Мы прогнозируем, что пассажиропоток в двух аэропортах достигнет 91 млн человек по итогам 2024 года, а к 2027 году достигнет 100 млн человек", — сказал Гриффитс.

Сообщается, что общий пассажиропоток в первом квартале года достиг 23 млн человек. Месячный пик в 7,9 млн пассажиров был зафиксирован в январе.