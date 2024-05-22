Рак диагностировали у супруги президента Сирии: что говорят эксперты о ее лечении

У супруги президента Сирии Башара Асада диагностировали острый миелоидный лейкоз. Представители главы страны заявили, что она начнет проходить лечение. О ситуации также высказался медицинский эксперт.

"После проявления ряда симптомов и клинических признаков, а также после проведения комплексных медицинских анализов и обследований, первой леди Асме аль-Асад был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз" (ОМЛ).

В связи с этим она будет придерживаться специализированного протокола лечения, включающего строгие меры профилактики инфицирования и соответствующее социальное дистанцирование", - заявили представители президента Сирии в официальном аккаунте в соцсети X.

Там добавили, что Асма аль-Асад временно откажется от всех прямых контактов в рамках лечения.

Добавим, что в 2018 году супруге сирийского президента диагностировали рак груди, в августе 2019 года она сообщила о полном выздоровлении, передает Sky News.

Башар Асад и Асма аль-Асад женаты с 2000 года. До этого она работала инвестиционным банкиром.

Медицинский эксперт рассказал порталу Al-Monitor, что выздоровление первой леди страны будет зависеть также от того, где она будет проходить лечение - в Сирии или за границей.

К слову, 48-летняя Асма аль-Асад родилась и выросла в Великобритании.

Как говорит эксперт, "идеальное лечение для нее доступно как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании", однако обе страны ввели различные санкции в отношении сирийского правительства. Асма аль-Асад также сталкивается с запретами на поездки и замораживанием активов со стороны Евросоюза. А в 2021 году полиция Лондона начала предварительное расследование, в рамках которого супруга Асада может быть лишена британского гражданства.

В самой Сирии после начала гражданской войны резко ухудшилась ситуация в сфере медицины, кроме того, положение усугубили санкции.

По информации на сайте MSD Manuals, острый миелоидный лейкоз - это опасное для жизни заболевание, при котором клетки, в нормальных условиях развивающиеся в некоторые типы лейкоцитов под названием нейтрофилы, базофилы, эозинофилы и моноциты, становятся злокачественными и быстро замещают нормальные клетки в костном мозге.

У больных может наблюдаться усталость или бледность, они легко подвергаются инфекциям и повышению температуры, также у них могут быстрее появляться кровоподтеки или открываться кровотечения.