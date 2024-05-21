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Израиль отключил прямую трансляцию AP из Газы. Белый дом заявил, что обеспокоен

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Логотип информационного агентства Associated Press (AP)
Логотип Associated Press (AP). Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Израильские власти во вторник конфисковали оборудование, с помощью которого американское агентство Associated Press (AP) вело прямую видеотрансляцию из сектора Газа для своих подписчиков по всему миру. Израиль обвинил AP в нарушении запрета на передачу сигнала катарскому спутниковому телеканалу Al Jazeera.

Как сообщило агентство, власти изъяли камеру и вещательное оборудование в городе Сдерот, откуда открывается вид на север анклава.

Министерство связи Израиля заявило, что его инспекторы прибыли на место и "конфисковали оборудование" по приказу, утвержденному правительством "в соответствии с законом".

"Associated Press самым решительным образом осуждает действия израильского правительства по прекращению нашей длительной прямой трансляции, — говорится в заявлении AP. — Мы призываем израильские власти вернуть наше оборудование и немедленно возобновить прямую трансляцию, чтобы мы могли продолжать предоставлять эту важную визуальную информацию тысячам СМИ по всему миру".

В AP сказали, что телеканал Al Jazeera является клиентом агентства и вместе с тысячами других клиентов получает прямые видеотрансляции.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид написал в соцсети X, что израильское правительство "сошло с ума".

"Это не Al Jazeera, это американское СМИ, получившее 53 Пулитцеровские премии", — написал он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала журналистам, что решение Израиля вызывает беспокойство.

"Мы изучаем сообщения об изъятии оборудования AP в Израиле и твердо убеждены в том, что журналисты имеют право выполнять свою работу", — сказала она.

В ООН заявили, что шокированы этим решением.

Ранее израильские власти решили прекратить вещание телеканала Al Jazeera на территории страны из-за угроз национальной безопасности в связи с освещением войны в Газе.

Офисы канала в Иерусалиме были закрыты, оборудование конфисковано, а сотрудники — лишены аккредитации.

На прошлой неделе израильские власти конфисковали оборудование из студии Al Jazeera в городе Назарет на севере Израиля.

"Инспекторы министерства связи действовали в Сдероте, как и на прошлой неделе в Назарете, согласно приказам, утвержденным правительством в соответствии с законом, и конфисковали оборудование", — заявили в Министерстве связи.

По данным ведомства, AP регулярно снимало Газу с балкона одного из домов в Сдероте, "в том числе делая акцент на действиях солдат ЦАХАЛ и их местонахождении".

Associated Press заявило, что транслировало общий вид северной части Газы, и в прямом эфире обычно показывали дым, поднимающийся над анклавом.

"AP соблюдает правила военной цензуры Израиля, которые запрещают передавать такие детали, как передвижения войск, которые могут подвергнуть опасности солдат", — добавили в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104704-izrail-otklyuchil-pryamuyu-translyaciyu-ap-iz-gazy-belyy-dom-zayavil-chto-obespokoen/

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