Польша заявила о задержании подозреваемых в организации диверсий по заданию России

Власти Польши арестовали девять человек, которым предъявлены обвинения в организации на территории нескольких стран Европы различных диверсий по заданию российских спецслужб, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Среди них есть граждане Украины, Беларуси и Польши.

Глава польского правительства сказал в эфире телеканала TVN 24, что арестованные обвиняются в "избиениях, поджоге и попытке поджога".

Согласно заявлению Туска, они пытались организовать диверсии не только на территории Польши, но и в соседних европейских государствах — Литве, Латвии и, возможно, в Швеции.

Туск утверждает, что эти люди действовали "по прямому указанию российских спецслужб". По словам польского премьера, среди задержанных есть граждане Украины, Беларуси и Польши — и у некоторых из них уголовное прошлое.

О том, какие именно диверсии планировали организовать подозреваемые, Туск рассказал так: "Был довольно серьезный случай во Вроцлаве, где пытались поджечь фабрику по производству красок, а рядом там расположено химическое предприятие. Это без всякого сомнения было сделано по заказу российских спецслужб".

"Мы имеем дело с диверсиями в Литве, поджогом склада IKEA. Люди, которые были там арестованы, также могут быть связаны с попытками организовать диверсии в Польше, в основном поджоги", — сказал Туск.

Российские власти не комментировали утверждения польского премьера. За последние месяцы власти Польши и других европейских государств неоднократно сообщали об аресте подозреваемых российских диверсантов.

В апреле Туск рассказал, что власти Польши задержали гражданина Беларуси, которого подозревают в том, что он по заказу России организовал нападение на соратника Алексея Навального Леонида Волкова (в реестре "иноагентов").

В конце прошлого года польский суд признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными организации диверсий в Польше по указанию Москвы. Членов этой группы обвинили в намерении организовать аварию поездов, которые доставляют помощь Украине, а также в сборе информации о военных объектах и критической инфраструктуре Польши.

В апреле этого года в Германии были арестованы двое мужчин, которых подозревают в планировании диверсий по поручению российской секретной службы. По мнению прокуратуры, эти люди намеревались организовать нападения на американские военные базы в Германии, где обучаются украинские военнослужащие.

Кроме того, в апреле власти Великобритании обвинили двух местных жителей в том, что они по заказу российских спецслужб принимали участие в организации поджога склада в Лондоне, принадлежащего компании выходцев из Украины.