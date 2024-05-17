Раненый премьер Словакии Роберт Фицо пришел в сознание. С ним говорил избранный президент

Избранный президент Словакии Петер Пелегрини рассказал, что ему удалось переговорить в больнице с раненым накануне премьером страны Робертом Фицо.

Однако, по его словам, это не означает, что опасность миновала и жизнь премьера удалось спасти: состояние Фицо по-прежнему остается «невероятно тяжелым», и после покушения он «был на волосок от смерти».

Если бы выпущенные нападавшим пули прошли буквально на несколько миллиметров правее или левее, у раненого бы не было никаких шансов, уточнил он.

«Он может говорить, но [произнес] буквально несколько предложений, и очень, очень устал… Ситуация очень критическая», — сказал Пеллегрини журналистам, собравшимся у входа в больницу.

Избранный президент заверил, что врачи продолжаться бороться за жизнь премьера, но выводы о том, насколько успешны эти попытки, можно будет сделать лишь через несколько дней.

В связи с этим обязанности и полномочия главы правительства страны временно возложены на двух вице-премьеров.

Рассказав последние новости о состоянии Фицо, Пелегрини призвал политические партии страны приостановить или даже полностью свернуть подготовку к предстоящим выборам в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

«Если что-то народу Словакии сегодня и нужно, так это хотя бы базовое согласие и единство словацкого политического представительства, — объяснил свою просьбу Пелегрини. — Может, и не консенсус, но, пожалуйста, хотя бы между собой дискуссии нужно вести цивилизованно».

К собравшимся у здания больницы репортерам обратился также министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток.

Назвав задержанного за нападение на премьера мужчину «волком-одиночкой», не принадлежащим ни к каким политическим группам, глава МВД тем не менее попросил журналистов и остальных работников СМИ «отдельно подумать» над тем, как они освещали политику правительства страны.

Фигура Роберта Фицо является крайне неоднозначной как в самой Словакии, так и за ее пределами.

Его возвращение к власти в прошлом году (с 2018 по 2020 гг. он уже возглавлял правительство страны) вызвало у других стран-членов Европейского союза и НАТО опасения, что теперь Словакия откажется от своего прозападного курса — особенно в том, что касается поддержки Украины в борьбе с российским вторжением.

В начале войны Словакия была одним из самых ярых сторонников Украины, но после победы на выборах Фицо, которого многие называют другом российского президента Владимира Путина, прекратил поставки Киеву оружия для нужд ВСУ.