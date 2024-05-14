Бывшая жена Билла Гейтса покинет благотворительный фонд стоимостью 75 млрд долларов

Мелинда Френч Гейтс прекратит занимать должность сопредседателя фонда, которым она управляла вместе со своим бывшим мужем Биллом Гейтсом, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Последним рабочим днем Мелинды на посту сопредседателя фонда Билла и Мелинды Гейтс станет 7 июня. В соответствии с соглашением между сопредседателями, Мелинда получит 12,5 млрд долларов, которые сможет использовать на собственные благотворительные цели.

"Я делаю этот шаг с полной уверенностью в том, что фонд находится в хорошем состоянии. Для меня настало время перейти к следующей главе моей благотворительной деятельности, которая будет сосредоточена на помощи женщинам и семьям", — заявила 59-летняя Мелинда.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который после ее ухода будет называться Фонд Гейтс, является одним из крупнейших частных фондов в мире с бюджетом в 8,6 млрд долларов на 2024 год. Билл Гейтс станет его единственным председателем, заявили в организации.

Судьба фонда оказалась под угрозой после того, как в мае 2021 года пара объявила о разводе. В июле того же года Билл и Мелинда заявили, что устанавливают двухлетний срок, чтобы решить, смогут ли они работать вместе.