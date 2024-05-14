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Бывшая жена Билла Гейтса покинет благотворительный фонд стоимостью 75 млрд долларов

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Билл и Мелинда Гейтс
Билл и Мелинда Гейтс. Фото: Getty Images/ Bloomberg / Contributor

Мелинда Френч Гейтс прекратит занимать должность сопредседателя фонда, которым она управляла вместе со своим бывшим мужем Биллом Гейтсом, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Последним рабочим днем Мелинды на посту сопредседателя фонда Билла и Мелинды Гейтс станет 7 июня. В соответствии с соглашением между сопредседателями, Мелинда получит 12,5 млрд долларов, которые сможет использовать на собственные благотворительные цели.

"Я делаю этот шаг с полной уверенностью в том, что фонд находится в хорошем состоянии. Для меня настало время перейти к следующей главе моей благотворительной деятельности, которая будет сосредоточена на помощи женщинам и семьям", — заявила 59-летняя Мелинда.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который после ее ухода будет называться Фонд Гейтс, является одним из крупнейших частных фондов в мире с бюджетом в 8,6 млрд долларов на 2024 год. Билл Гейтс станет его единственным председателем, заявили в организации.

Судьба фонда оказалась под угрозой после того, как в мае 2021 года пара объявила о разводе. В июле того же года Билл и Мелинда заявили, что устанавливают двухлетний срок, чтобы решить, смогут ли они работать вместе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2100128-byvshaya-zhena-billa-geytsa-pokinet-blagotvoritelnyy-fond-stoimostyu-75-mlrd-dollarov/

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