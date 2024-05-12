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Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах во время прогулки

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Андре Симонацци
Андре Симонацци. Фото: bk.admin.ch

Спикер Федерального совета вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время прогулки в горах - чиновнику было 55 лет. Смерть вице-канцлера подтвердили на официальном правительственном портале.

Как говорится в сообщении на сайте Федерального совета, Андре Симонацци скончался в пятницу во время пешей прогулки.

"Известие о его смерти потрясло членов Федерального совета и федерального канцлера. Федеральный совет и федеральный канцлер выражают глубочайшие соболезнования семье и родственникам", - заявили в правительстве.

Согласно информации на портале Федерального совета, Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета в ноябре 2008 года. С 1 января 2009 года он принимал участие в заседаниях правительства, вел протоколы и занимался коммуникациями.

С начала 2015 года он также возглавлял президентскую службу, которая консультирует президента Швейцарской Конфедерации, в частности, по вопросам международных контактов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2099054-vice-kancler-shveycarii-vnezapno-umer-v-gorah-vo-vremya-progulki/

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