Лондон высылает российского военного атташе. Москва обещает адекватный ответ

Великобритания заявила, что в среду вышлет российского военного атташе и лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что эти меры введены в ответ на российскую агрессию в Украине, а также вредоносную деятельность Москвы в Великобритании и Европе, в том числе кибератаки и шпионаж.

"Сегодня совместно с министром иностранных дел я объявляю о пакете мер, чтобы дать понять России, что мы не потерпим такой явной эскалации, — сказал Клеверли, выступая в Палате общин британского парламента. — Наше послание России ясно. Прекратите эту незаконную войну, выведите свои войска из Украины, прекратите эту вредоносную деятельность".

Из Британии будет выслан военный атташе, который, по данным Лондона, является офицером российской военной разведки.

Объекты, которые планируется лишить статуса, находятся в графстве Сассекс и лондонском районе Хайгейт.

"Дипломатический статус будет снят с ряда российских объектов недвижимости в Великобритании, включая Сикокс Хиз — собственности, принадлежащей России в графстве Сассекс — а также с отделения торговли и обороны в Хайгейте, которые предположительно использовались в разведывательных целях", — говорится в сообщении правительства.

Также будут введены ограничения на выдачу виз российским дипломатам, в частности, ограничен срок их пребывания на территории Великобритании.

По словам министра, Москва будет выдвигать обвинения в русофобии и распространять теории заговора в ответ на последние действия Лондона.

"В ближайшие дни нам следует ожидать обвинений в русофобии, теорий заговора и истерии со стороны российского правительства, — сказал он. — Мы будем внимательно следить за тем, какие ответные меры предпримет Россия, чтобы понять, не стремятся ли они к эскалации ситуации".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на решение Лондона.

В посольстве России в Лондоне заявили, что введенные ограничения серьезно осложнят работу диппредставительства и вызывают сожаление.

"Как это неоднократно случалось и раньше, новые меры введены под безосновательным и даже смехотворным предлогом (в данном случае — пожар на каком-то складе на востоке Лондона), из которого здесь пытаются раздуть очередную шпионскую историю", — говорится в заявлении.

На прошлой неделе несколько европейских стран, включая Германию, Польшу и Чехию, заявили, что подверглись организованным Москвой кибератакам на их инфраструктуру.

Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что, по данным немецкой разведки, прошлогоднюю кибератаку на почтовые ящики руководства Социал-демократической партии Германии провели хакеры российской военной разведки.

В понедельник посол Германии в Москве Александр Граф Ламбсдорф был отозван в Берлин для консультаций, а в МИД Чехии вызван российский посол в Праге.

В апреле британцу были предъявлены обвинения в том, что он вел враждебную деятельность в интересах России, в том числе вербовал людей для поджога связанного с Украиной коммерческого объекта в Лондоне.

В МИД России заявили, что обвинения Лондона в причастности России к поджогу абсурдны и являются частью информационной войны.

В конце прошлого и начале этого года британские власти предъявили обвинения шестерым гражданам Болгарии, которые, предположительно, были участниками российской шпионской сети.

Судебный процесс над ними еще не начался.

В конце апреля британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что действия российских шпионов в Британии вызывают глубокую озабоченность.

"Каждый, кто будет уличен в оказании помощи иностранной разведке, будет привлечен к ответственности. Тщетные попытки России ослабить нашу решимость никогда не помешают Великобритании поддерживать Украину", — сказал он.