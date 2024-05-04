Садик Хан в третий раз избран мэром Лондона. Лейбористы усилили позиции на местных выборах в Англии

Нынешний мэр Лондона Садик Хан, представитель оппозиционной Лейбористской партии, в третий раз одержал победу на выборах мэра британской столицы. В результате голосования, состоявшегося в четверг, он получил 61,2% голосов, а его за его ближайшую соперницу — кандидата от правящей Консервативной партии Сьюзан Холл — проголосовали 15,1% избирателей.

В результате местных выборов, состоявшихся на всей территории Англии, лейбористы значительно усилили свои позиции. При этом стремительно теряющие популярность консерваторы утратили множество мест в советах английских регионов.

Следующие парламентские выборы в Великобритании должны состояться до конца этого года. Результаты нынешнего голосования дают лейбористам все шансы вернуться к власти после 14 лет в оппозиции.

Хан впервые был избран лондонским мэром в 2016 году и останется на этом посту еще четыре года.

Таким образом он стал первым в истории мэром Лондона, избранным на эту должность в третий раз.

Первые выборы мэра Лондона состоялись в 2000 году — и на них победил представитель Лейбористской партии Кен Ливингстон, который также остался на этой должности после выборов 2004 года.

В 2008-м мэром Лондона стал Борис Джонсон, которого в 2016-м сменил Садик Хан. Тогда он стал первым мусульманином, возглавившим европейскую столицу.

Предыдущие выборы мэра Лондона состоялись весной 2021 года. Обычно столичного мэра выбирают на четыре года, однако предыдущий срок Хана был продлен на год из-за отмены выборов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Кто такой Садик Хан

Родители лондонского мэра, которому сейчас 53 года, — Амуналла и Сехрун — эмигрировали в Британию из Пакистана в 1970 году, незадолго до его рождения.

Он — пятый из восьми детей в семье (семи сыновей и дочери).

Его отец проработал 25 лет водителем автобуса, был членом профсоюза и, по воспоминаниям Садика, неплохо зарабатывал. А мать его была швеей-домохозяйкой и, в отличие от отца, зарабатывала немного.

Семья жила в небольшом доме на юго-западе Лондона, где Садик с братьями ходил в местную школу, колледж Эрнеста Бевина, которая была известна как рассадник местных хулиганов. Садик делил двухъярусную кровать с одним из своих братьев, пока не покинул родительский дом уже после того, как ему исполнилось 20 лет.

Но именно в школе Садик заинтересовался политикой и вступил в Лейбористскую партию, когда ему было 15 лет.

В семье детей воспитывали в духе уважения к исламу. Садик считает себя мусульманином и всегда признавал значимость для себя своей веры. В своей первой речи в качестве члена парламента он вспоминал, как отец учил его заветам пророка Мухаммеда.

Он поступил в Университет Северного Лондона и уже в 1994 году стал интерном в юридической фирме Christian Fisher, специализируясь в сфере прав человека.

В том же году он женился на Саадии Ахмед. Она тоже была юристом и по случайному совпадению — дочерью водителя автобуса. У пары родились две дочери — Аниса и Аммара.

Всего три года спустя он стал партнером этой фирмы и одновременно был избран в местный совет округа Тутинг.

В 2005 году Садик Хан выставил свою кандидатуру на пост депутата парламента по округу Тутинг и победил на выборах, став одним из пяти представителей этнических меньшинств, избранных в парламент в том году.