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Один из регионов России накрыл снегопад: более 70 тысяч человек остались без электричества

Опубликовано:

Екатеринбург
Екатеринбург. Иллюстративное фото: Dmitry Potashkin / Getty Images

В Екатеринбурге и Свердловской области России в ночь на субботу пошел сильный снегопад. В регионе примерно 74 тысячи человек остались без электричества из-за порывов.

В ночь на субботу сильный снегопад накрыл Екатеринбург и Свердловскую область России.

Как пишет РИА Новости, из-за метели в городе снег толстым слоем покрыл уже зеленые газоны. По сообщению мэрии, в некоторых частях области ураганный ветер повалил на проезжую часть деревья, а на дорогах образовались гололедица и снежный покров, сообщают в областной Госавтоинспекции.

Издание, ссылаясь на "Россети Урал", сообщило, что такие последствия непогоды не наблюдались на Среднем Урале вот уже 20 лет.

В Свердловской области из-за сложных погодных условий произошли порывы на линиях электропередач, в результате чего приостановлена подача электричества в 24-х населенных пунктах (около 74 тыс. человек), сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

Кроме того, в ряде территорий также приостановлена подача водоснабжения и отопления.

Добавим, на областном инфопортале говорится, что Свердловская область или Средний Урал находится почти в 1,7 тысячи км к востоку от Москвы, на границе Европы и Азии. Здесь проживают более 4 млн человек.

Административный центр региона - Екатеринбург, основанный в 1723 году. На территории Свердловской области расположены 94 муниципальных образования, в том числе 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских и 16 сельских поселений.

Напомним, что снегопад после нескольких дней солнечной и теплой погоды пошел в Астане в ночь на 1 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2096108-ekaterinburg-i-sverdlovskuyu-oblast-nakryl-snegopad-bolee-70-tysyach-rossiyan-ostalis-bez-elektrichestva/

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