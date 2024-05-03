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Новости русской службы Би-би-си

Российские военные заняли американскую базу в Нигере. Хунта требует от американцев вывести контингент

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Нигерия
Нигерия. Фото: picture Alliance/Getty Images

Российские военные вошли на территорию авиабазы в Нигере, где размещены американские войска, сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

Ранее военная хунта, захватившая власть в Нигере в результате переворота в июле 2023 года, потребовала от США вывести из страны почти тысячу военнослужащих.

Прибывшие российские войска заняли отдельный ангар на авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее, сообщил представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.

В прошлом году Нигер расторг военные соглашения с Францией и Евросоюзом, которые помогали властям страны в борьбе с мятежниками-исламистами; в марте этого года хунта разорвала и соглашение с США, по которому в стране на двух базах находились около тысячи американских военных.

"Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая", — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

По информации телеканала CNN (который ссылается на свои источники в Пентагоне), российские военные находятся на американской военной авиабазе 101 уже несколько недель.

Отвечая на вопрос Reuters о прибытии российских войск на американскую авиабазу, министр обороны США Ллойд Остин ответил, что российские военнослужащие "находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским войскам или к нашей технике".

Россия в последние годы наладила отношения с военными режимами трех стран северо-запада Африки, с которыми у нее совпали интересы: те, кроме прочего, хотели избавиться от французского влияния, Россия же хочет утвердиться в регионе, подавая себя как альтернативу бывшим колониальным хозяевам.

Вначале местные хунты сотрудничали с ЧВК «Вагнер», а после попытки мятежа вагнеровцев прошлым летом в России и уничтожения ЧВК контроль над этими связями перешел непосредственно к российскому Министерству обороны.

12 апреля в Нигер прибыл самолет с российскими военными инструкторами и системами ПВО.

Тогла местный телеканал RTN заявил, что техника и инструкторы прибыли после недавнего телефонного разговора между главой нигерской хунты генералом Абдурахманом Тчиани и российским лидером Владимиром Путиным, которые договорились о развитии сотрудничества.

Военные хунты изгоняли французов и американцев, обвиняя их, в частности, в том, что их помощь в войне с мятежниками из "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (запрещенных в России и других странах) неэффективна.

Однако, как отмечает Reuters, переключение на россиян пока не помогло — скорее, наоборот: число убитых в конфликтах в регионе в прошлом году подскочило на 38% по сравнению с 2022 годом. Только в Буркина-Фасо, по данным американской организации ACLED, были убиты около восьми тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2095565-rossiyskie-voennye-zanyali-amerikanskuyu-bazu-v-nigere-hunta-trebuet-ot-amerikancev-vyvesti-kontingent/

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