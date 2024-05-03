Президент США Джо Байден: У студентов есть право на мирный протест, но не на то, чтобы устраивать хаос

Президент США Джо Байден выступил с коротким заявлением по поводу продолжающихся пропалестинских студенческих протестов, сказав, что право на мирный процесс никто не отменял, но оно не означает, что протестующие могут устраивать беспорядки.

«Мирные протесты — это одна из наших лучших традиций, но мы – страна закона, и порядок должен восторжествовать», — отметил он, добавив, что закон не защищает насильственные действия.

Он подчеркнул, что вандализм, битье окон, блокада кампусов, принуждение к отмене занятий, никак не входит в понятие мирного протеста.

На вопрос, могут ли студенческие выступление изменить его позицию по тому, что происходит в секторе Газа, президент ответил, что нет.

Он также отметил, что в Америке «нет места антисемитизму или угрозам насилия по отношению к студентам - евреям», точно так же, как нет места исламофобии или дискриминации в отношении американцев арабского происхождения или американцев палестинского происхождения.

В настоящий момент полицейские разбирают баррикады вокруг пропалестинского лагеря в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) и задерживают протестующих.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, полиция постепенно разбивает лагерь в UCLA, его обитатели, взявшись за руки, пытаются помешать полицейским продвигаться вперед.

К настоящему моменту лагерь со всех сторон окружен полицией.

Как сообщают корреспонденты телекомпании CNN с места событий, задержаны десятки протестующих — их отводят в автобусы на стоянке неподалеку от кампуса.

Ранее власти отдали распоряжение очистить кампус и предупредили участников акции, что они будут арестованы, если не уйдут.

Сами протестующие расходиться не собирались и наоборот укрепляли баррикады.

При этом некоторые из демонстрантов были замечены в касках, респираторах и плотно прилегающих очках, предохраняющих от слезоточивого газа.

«Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе объявил незаконным лагерь и все несанкционированные палатки и сооружения на Диксон-плаза. Университет требует, чтобы все покинули лагерь и прилегающую территорию, а также все несанкционированные сооружения и палатки немедленно», — говорилось в заявлении UCLA, выпущенном в ночь на четверг.

Представитель организации «Еврейский голос за мир» при Калифорнийском университете Бен Керстен рассказал Би-би-си, что отряды полицейских были сгруппированы в нескольких местах вокруг лагеря. По его словам, полиция начала задерживать людей по периметру и у входа в лагерь.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, протестующие внутри лагеря начали сами сносить баррикады, чтобы перенести их в другое место. Они также кричали: «Полиция стреляет в нас резиновыми пулями».

Правоохранительные органы пока не подтвердили это, а Би-би-си не может оперативно проверить эти заявления.

«Раздается много громких взрывов, что, по-видимому, означает, что полиция использует светошумовые боеприпасы для сдерживания протестующих, а протестующие запускают фейерверки», — сообщает корреспондент Би-би-си Эмма Варди.

Полиция Лос-Анджелеса пока не дала никаких комментариев по поводу операции в университете, в том числе о том, были ли произведены аресты.

Во вторник вечером с протестующими уже схлестнулась группа демонстрантов, выступающих в поддержку Израиля.

Мэр города Карен Басс назвала произошедшую стычку «отвратительным и непростительным актом насилия», однако находившиеся неподалеку полицейские не спешили вмешиваться в конфликт.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом позже обвинил силы правопорядка в том, что те отреагировали на инцидент недостаточно оперативно.

Акции протеста против военной операции Израиля в секторе Газа уже несколько дней продолжаются в десятках университетов по всей территории США.

Заставить демонстрантов разойтись полицейским удалось лишь в одном случае: в Далласе, штат Техас.

Там участникам акции протеста также пригрозили арестом за незаконное проникновение на территорию кампуса и настоятельно посоветовали разойтись, что те и сделали.

Одно из главных требований протестующих — прекратить университетские инвестиции в израильскую экономику, поскольку ведущие американские вузы владеют там не только дорогой недвижимостью, но и огромным портфелем ценных бумаг, являясь крупнейшими акционерами израильских компаний.

Только израильские авуары четырех крупнейших университетов США — Гарварда (Массачусетс), Йеля (Коннектикут), Стэнфорда (Калифорния) и Колумбийского университета (Нью-Йорк) — оцениваются в общей сложности примерно в 140 млрд долларов.