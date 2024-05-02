Страны "Большой семерки" договорились отказаться от угольных электростанций к 2035 году

Страны "Большой семерки" достигли соглашения о прекращении использования угольных электростанций к 2035 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Министры из стран G7 согласовали план по постепенному выводу угольной энергетики из энергетических систем своих стран в первой половине 2030-х годов, призванный ограничить рост глобальных выбросов парниковых газов.

Двухдневные переговоры в Турине, Италия, закончились публикацией обещания отказаться от использования угля, что является значимым шагом в борьбе с изменением климата для стран "Большой семерки" – Великобритании, США, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии. Это соглашение было достигнуто после многолетних переговоров, в рамках которых страны не могли прийти к общему мнению.

Согласно документу, странам разрешается продолжать использовать уголь для производства электроэнергии лишь при условии, что электростанции оборудованы технологиями улавливания углерода, чтобы предотвратить выбросы в атмосферу.

Также соглашение предоставляет гибкость для стран, сильно зависящих от угля, таких как Япония и Германия, предлагая им временные графики, соответствующие целям по ограничению глобального потепления до 1,5°C выше доиндустриального уровня.