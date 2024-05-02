Парламент Грузии принял "закон об иноагентах" во втором чтении. У здания парламента — снова акция протеста

Парламент Грузии в среду проголосовал за закон «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Накануне дебаты о законе сопровождались столкновениями и арестами у здания парламента, и в среду вокруг парламента вновь собрались протестующие.

За законопроект проголосовали те же 83 депутата из 150 — это все депутаты правящей партии «Грузинская мечта» и их сателлита, партии «Власть народа». В первом чтении за проект было подано столько же голосов.

Против голосовали 23 депутата. Большая часть оппозиции снова не принимала участие в голосовании.

После голосования в МВД Грузии заявили, что подразделения ведомства освободили территорию вокруг парламента, обеспечив безопасный выход депутатов.

«У протестующих есть возможность провести манифестацию в удобном для них месте. Министерство внутренних дел призывает лидеров политических партий, организаторов и участников митинга не нарушать закон, выражать протест мирным путем и не прибегать к насилию», — говорится в заявлении.

Как передают наши корреспонденты, полиции возле парламента Грузии было действительно меньше, однако там собралось больше протестующих, чем накануне. Многие были подготовлены к столкновениям с полицией: они были в масках и защитных очках.

При этом серьезных стычек с полицией пока не было, хотя журналисты сообщали о применении перцового газа.

Группа протестующих, в частности, пыталась расшатать ворота, которые ведут во вдор парламентского комплекса, и на телевизионной трансляциии было видно, как находящиеся изнутри сотрудники полиции распыляют перцовый газ.

Корреспонденты российских информагентств сообщали, что один из протестующих привязал к воротам российский флаг и безуспешно попытался поджечь его, после чего флаг разорвали на куски.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правящей партии, поддержала демонстрантов, но при этом призвала их не провоцировать столкновения с полицией.

«Я слежу за вечерними событиями из [президентского] дворца и стою рядом с вами, как неоднократно говорила. Вместе с тем я хочу обратиться к тем пылким молодым людям, которые сегодня делятся с нами своей энергией. Есть вещи, которые не надо делать, оставьте в покое ворота парламента», — сказала Зурабишвили в видеообращении, которое транслировалось в эфире грузинского телевидения.

«Хотите в Европу? Подчиняйтесь закону»

Перед голосованием депутаты от правящей «Грузинской мечты» и оппозиционеры снова обменивались уже привычными обвинениями, а также устроили небольшую потасовку прямо в зале заседаний.

Дебаты проходили под впечатлением от разгона большой акции протеста перед парламентом вечером вторника.

Председатель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили . Он рассказал, что был избит полицейскими, когда пытался помочь молодому человеку, которого задерживал спецназ.

«Когда меня били, мне говорили, что „у тебя длинный язык, и ты постоянно критикуешь правительство, может, остановишься… Они говорили: „Убейте его, а потом скажите, что он ударился головой. Требовали, чтобы я сказал, что я „чмо“, и в этом случае они меня не изобьют. Естественно, я не предоставил им такой роскоши и, после того, как они получили ответ, я получил еще больше», — заявил Хабеишвили с трибуны.

«То, что вы видите на моем теле и, к сожалению, вот так же проснулись многие дети, — это Россия», — сказал он.

По сообщениям грузинской службы «Радио Свобода»*, за помощью после вечернего разгона митинга обратились 11 человек из них шестеро полицейских. Судя по тому, что наблюдали корреспонденты Би-би-си, пострадавших среди протестующих может быть больше. То, что Хабеишвили упоминает детей — отчасти фигура речи, но она отражает факт, что многие протестующие перед парламентом — молодежь и студенты.

Хабеишвили призвал представителей правящей партии остановить рассмотрение законопроекта до выборов в октябре 2024 года: после чего, по его словам, решение примет народ.

В случае, если правящая партия не согласится с этим, оппозиция призывает граждан выйти и «защитить национальные интересы Грузии».

Председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ заявил, что накануне и в последние дни оппозиция организовала акты насилия в отношении полицейских.

«Именно вы, политические лидеры, стоите потом в первом ряду, и проявляете агрессию в отношении полиции, бросаете камни и так далее. Поэтому, если вы хотите Европу, — Европа это подчинение закону — и подчиняйтесь закону!» — сказал спикер.

Перевод в «горячую фазу»

Вечером вторника полицейский спецназ применил слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать митинг на проспекте Руставели перед парламентом. По официальным данным, были задержаны 63 человека.

Накануне власти объявили дополнительные выходные: к традиционным пасхальным выходным, которые включают Страстную пятницу и светлый понедельник, добавили несколько дней, растянув каникулы до 13 мая. Оппозиционные наблюдатели считают это попыткой снизить активность протестующих в Тбилиси.

Протестам вторника предшествовало необычное заявление Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей «Грузинской мечты» и самого влиятельного бизнесмена страны, который пустился в рассуждения о финансировании Западом агентов влияния в Грузии и существовании на Западе «партии войны», мечтающей об открытии «второго фронта».

Выступление Иванишвили еще четче провело линию разграничения между правящей партией и противниками закона.

Оппозиционеры называют закон «российским» и отмечают его сходство по многим пунктам с первоначальной версией российского закона об иноагентах.

Аналитик Гия Хухашивили, в прошлом некоторое время бывший советником Иванишвили, в интервью Би-би-си заявил, что рассмотрение закона об иностранном влиянии следует рассматривать в комплексе других инициатив властей, часть из которых призвана создать в Грузии комфортные условия для российского капитала, которому стало сложно во многих других странах после введения санкций. А разгон митингов, по его мнению, был призван продемонстрировать силу и показать, что правительство полностью контролирует ситуацию.

«Мы находимся на грани серьезного гражданского противостояния, — говорит Хухашвили Би-би-си. — Текущая ситуация в корне отличается от предыдущих протестов. Мы на перепутье: идем мы в Европу или возвращаемся в Российскую империю — в Советский Союз. И власть явно демонстрирует, что мы идем в Советский Союз».

По словам Хухашвили, текущие события выстраиваются по российской модели. «Все это идет по шпаргалкам из Москвы. Москва это уже проходила 10 лет назад».

Правящая партия в понедельник собрала в столице своих сторонников на масштабный митинг, организовав автобусы для жителей регионов.

Политолог Гиа Нодиа написал в своем фейсбуке, что Иванишвили «не знает собственный народ и думал, что привезенная на акцию 29 апреля растерянная толпа — это грузинский народ».

«29 апреля [Иванишвили] он лично открытым текстом объявил войну собственному народу, — написал профессор Нодиа, комментируя заявления миллиардера про „агентов Запада“. — Вечером 30 апреля он приказал своей полиции перевести войну в горячую фазу».

Что дальше?

До принятия закона остается финальное третье чтение, которое пока не назначено, но, вероятнее всего, пройдет 17 мая. Этот день был объявлен патриархом Илией II «днем святости семьи и почитания родителей» и отмечается правыми и православными политиками в пику Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией (тоже 17 мая).

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили, как обещала, наложит вето, закон вернется обратно в парламент, где у сторонников правительства теоретически хватит голосов, чтобы его преодолеть.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в среду на пресс-конференции сказал, что закон «О прозрачности иностранного влияния» обязательно будет принят.

«В этом вопросе недопустим компромисс, так как этот закон уменьшит поляризацию в обществе. В середине мая этот закон будет принят, а через несколько недель в парламенте будет преодолено вето президента, после чего закон вступит в силу», — цитирует премьер-министра российское агентство ТАСС.