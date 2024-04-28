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Новости русской службы Би-би-си

В России арестованы еще двое журналистов. Их обвиняют в работе с командой Алексея Навального

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Портрет Алексея Навального
Портрет Алексея Навального. Фото: Thomas Banneyer/picture alliance/Getty Images

Российские власти задержали двух журналистов по подозрению в сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального (который российские власти объявили экстремистской организацией).

Мурманский и московский суды отправили под арест видеооператора Сергея Карелина и журналиста-фрилансера Константина Габова. Обоих обвиняют в участии в "экстремистском сообществе" за сотрудничество с ФБК.

Журналисты, по версии следствия, занимались подготовкой фото- и видеоматериалов для YouTube-канала "Навальный Live".

Габова отправили в СИЗО до 27 июня, на какой срок арестовали Карелина, неизвестно.

С момента объявления Фонда экстремистским в июне 2021 года многим последователям и соратникам Навального пришлось покинуть страну, спасаясь от тюрьмы.

Многие из тех, кто остался, оказались за решеткой.

В конце марта суд в Москве отправил в СИЗО фотографа и журналистку издания SotaVision (в реестре «иноагентов») Антонину Фаворскую. Ее также обвинили в подготовке видеороликов для публикации на ресурсах ФБК.

Карелин ранее сотрудничал с Associated Press и Deutsche Welle. Габов в прошлом сотрудничал с агентством Reuters, а также с белорусским изданием Белсат.

"Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина", — заявили в агентстве.

Российские власти в последние месяцы еще больше усилили давление на независимые и иностранные СМИ.

Накануне суд в Хабаровске отправил под домашний арест новостного редактора Forbes Сергея Мингазова по делу о "фейках" о российских армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2092559-v-rossii-arestovany-eshche-dvoe-zhurnalistov-ih-obvinyayut-v-rabote-s-komandoy-alekseya-navalnogo/

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