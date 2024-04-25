"Я не цепляюсь за эту должность": Лукашенко рассказал, когда "уйдет на покой"

Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера выступил на заседании Всебелорусского народного собрания, где высказался о своих должностях, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт белорусского президента.

Во время выступления на заседании ВНС Александр Лукашенко, который является также председателем Всебелорусского народного собрания, отметил, что не держится за свои должности.

"Если бы за меня не проголосовали сейчас или потом, я бы уже успокоился (не очень это приятно было бы, конечно, но, а кому приятно?) и думал, что все-таки 30 лет – это немало. И мы с вами за это время немало сделали. Пусть те, кто придет на смену нам, сделает больше. Но это ваша воля и ваше решение, и вам за него нести ответственность. Это ваш выбор. Я не цепляюсь за эту должность (ни за одну, ни за вторую), я просто хочу, чтобы было хорошо", – заявил белорусский лидер.

При этом он назвал условия, при которых готов "уйти на покой".

"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все". И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью", – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко также высказался о предстоящей в 2025 году президентской кампании.

Он подчеркнул, что при принятии окончательного решения он в первую очередь будет ориентироваться на мнение народа: "Если они решат, что я должен идти, я пойду. И если люди решат, что будет другой (не банально, я это искренне говорю), я соглашусь".

Напомним, в конце февраля Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в выборах президента Беларуси в 2025 году.

Последние выборы президента в стране состоялись в августе 2020 года. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%.

После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

По данным с официального сайта президента Беларуси, 10 июля 1994 года Александр Лукашенко был избран главой государства. С того момента он переизбирался на эту должность.