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Новости русской службы Би-би-си

Афины окутала оранжевая пыль Сахары

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Афины окутало оранжевой пылью в Греции
Афины, Греция. Фото: Nikolas Kokovlis / NurPhoto via Getty Images

Оранжевая дымка опустилась на Афины из-за облаков пыли, прилетевших из пустыни Сахара.

Над Грецией висели подобные облака в конце марта и начале апреля, но, по словам местных властей, такой плотности оранжевой дымки не было с 2018 года.

Оранжевая пыль распространилась и на регионы севернее Греции, хотя и не в такой концентрации. Оранжевый дождь выпал в среду на юге Украины и в Киевской области. Причиной, как подтвердили украинские метеорологи, стали пыль и песок из Сахары.

В Греции качество воздуха резко ухудшилось во многих районах, в среду утром Акрополь в Афинах не был виден из-за пыли. На севере страны оранжевое облако достигло Салоников.

Греков с респираторными заболеваниями призвали как можно меньше бывать на отрытом воздухе, носить защитные маски и избегать физических нагрузок, пока облака пыли не рассеются.

Афины, Греция
Афины. Фото: Nikolas Kokovlis / NurPhoto via Getty Images

По прогнозам метеорологической службы Греции, небо начнет проясняться к вечеру среды.

Ежегодно Сахара выбрасывает в атмосферу от 60 до 200 млн тонн минеральной пыли.

Большая ее часть быстро опускается на землю, но мелкие частицы могут путешествовать на огромные расстояния, иногда достигая Европы.

Из-за этой пыли и высоких температур атмосфера на юге Греции стала удушающей.

Метеоролог Костас Лагувардос сравнил вид со своей метеостанции с марсианским ландшафтом.

Пожарная служба во вторник сообщила о 25 лесных пожарах за последние сутки.

По сообщениям местных жителей, один пожар вспыхнул возле военно-морской базы на острове Крит, где температура поднялась выше 30°C и пришлось эвакуировать местных жителей.

Пылевые шлейфы из Сахары — не редкость в Европе, но они сильно различаются по интенсивности. Чаще всего они возникают весной и осенью.

Нынешнее нашествие оранжевой пыли в Восточном Средиземноморье вызвано областью низкого давления над Ливией, которая принесла в Грецию сильные южные ветры с высокой концентрацией пыли и песка из Северной Африки.

Южные ветры принесли с собой горячий воздух пустыни. Температура поднялась значительно выше среднего показателя конца апреля на материковой части Греции и на островах, в районе Ханья на Крите зафиксирована температура 36,6°C.

В среду самые высокие концентрации пыли будут сосредоточены восточнее, поскольку холодный фронт с более чистым и свежим воздухом продолжает приближаться с запада.

К концу недели более чистый воздух вернется в Восточное Средиземноморье, а температура приблизится к норме для этого времени года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2090633-afiny-okutala-oranzhevaya-pyl-sahary/

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