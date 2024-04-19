Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Польша заявила о задержании заказчика нападения на соратника Навального в Вильнюсе. И связала его с Россией

Опубликовано:

Леонид Волков
Леонид Волков. Фото: t.me/ioannZH

Польский премьер Дональд Туск сообщил о задержании в Польше заказчика покушения на Леонида Волкова, совершенного в Вильнюсе в марте этого года. По его словам, это «белорус, работающий на россиян». Ранее Волков связывал нападение с действиями российских властей, а Кремль, комментируя его слова, призывал не бояться Владимира Путина.

Задержан заказчик покушения на соратника Навального Леонида Волкова (в реестре «иноагентов») — это гражданин Беларуси, работающий на Россию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее в пятницу стало известно, что в Польше задержаны двое подозреваемых в нападении на Волкова, которое произошло 12 марта в Вильнюсе. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа. Теперь речь идет о заказчике.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами фанатов ультрас», — написал Туск в соцсети X.

Другие подробности о заказчике пока неизвестны. Что касается двух других подозреваемых, то, как уточнили в полиции, операция по их задержанию прошла еще 3 апреля в Варшаве.

На Волкова напали вечером 12 марта около его дома в столице Литвы. Нападавшие разбили окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ, один из них наносил удары молотком для отбивания мяса, сообщали соратники активиста. Врачи зафиксировали у него перелом руки и ушиб ноги.

«Леонид успел заметить одного, его жене кажется, что в последний момент из окна она увидела двоих», — говорила изданию «Агентство» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (и издания, и Ярмыш также в реестре «иноагентов»).

Ярмыш предполагала, что целью нападавших было не напугать Волкова, а как минимум серьезно его покалечить. «Судя по жестокости атаки, планировать они [нападавшие] могли что угодно, — говорила она. — Били по ноге они потому, что до нее они могли дотянуться. И при этом еще и сломали руку. Непохоже, что у них не было цели нанести серьезные повреждения».

Сам Волков называл нападение на него «очевидным, типичным, характерным бандитским приветом от Путина из „бандитского Петербурга“».

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Волкова, говорил журналистам: «Мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве».

Президент Литвы допускал, что на Волкова могли напасть в Вильнюсе под влиянием Кремля, сообщало Литовское национальное радио и телевидение.

«Нет сомнений, что такие вещи планируются заранее, — рассуждал Науседа. — Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться. Но я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно — здесь вас никто не боится».

Эту реплику президента Литвы представитель Кремля комментировал так: «Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать».

Нападение на Волкова произошло после гибели Навального в колонии за полярным кругом. Соратники политика называют его смерть убийством и обвиняют в ней Путина.

Путин впервые прокомментировал смерть Навального после президентских выборов, то есть спустя месяц. «Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие, — говорил российский президент, впервые назвав своего главного политического противника по фамилии. — К сожалению, случилось то, что случилось… Но это случается. Ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2088092-polsha-zayavila-o-zaderzhanii-zakazchika-napadeniya-na-soratnika-navalnogo-v-vilnyuse-i-svyazala-ego-s-rossiey/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Петербургского физика приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене. Он занимался гиперзвуковыми системами Президент Грузии помилует приговоренного к девяти годам тюрьмы участника акций против «закона об иноагентах». Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоялся с третьей попытки
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.