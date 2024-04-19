Польша заявила о задержании заказчика нападения на соратника Навального в Вильнюсе. И связала его с Россией

Польский премьер Дональд Туск сообщил о задержании в Польше заказчика покушения на Леонида Волкова, совершенного в Вильнюсе в марте этого года. По его словам, это «белорус, работающий на россиян». Ранее Волков связывал нападение с действиями российских властей, а Кремль, комментируя его слова, призывал не бояться Владимира Путина.

Задержан заказчик покушения на соратника Навального Леонида Волкова (в реестре «иноагентов») — это гражданин Беларуси, работающий на Россию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее в пятницу стало известно, что в Польше задержаны двое подозреваемых в нападении на Волкова, которое произошло 12 марта в Вильнюсе. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа. Теперь речь идет о заказчике.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами фанатов ультрас», — написал Туск в соцсети X.

Другие подробности о заказчике пока неизвестны. Что касается двух других подозреваемых, то, как уточнили в полиции, операция по их задержанию прошла еще 3 апреля в Варшаве.

На Волкова напали вечером 12 марта около его дома в столице Литвы. Нападавшие разбили окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ, один из них наносил удары молотком для отбивания мяса, сообщали соратники активиста. Врачи зафиксировали у него перелом руки и ушиб ноги.

«Леонид успел заметить одного, его жене кажется, что в последний момент из окна она увидела двоих», — говорила изданию «Агентство» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (и издания, и Ярмыш также в реестре «иноагентов»).

Ярмыш предполагала, что целью нападавших было не напугать Волкова, а как минимум серьезно его покалечить. «Судя по жестокости атаки, планировать они [нападавшие] могли что угодно, — говорила она. — Били по ноге они потому, что до нее они могли дотянуться. И при этом еще и сломали руку. Непохоже, что у них не было цели нанести серьезные повреждения».

Сам Волков называл нападение на него «очевидным, типичным, характерным бандитским приветом от Путина из „бандитского Петербурга“».

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Волкова, говорил журналистам: «Мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве».

Президент Литвы допускал, что на Волкова могли напасть в Вильнюсе под влиянием Кремля, сообщало Литовское национальное радио и телевидение.

«Нет сомнений, что такие вещи планируются заранее, — рассуждал Науседа. — Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться. Но я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно — здесь вас никто не боится».

Эту реплику президента Литвы представитель Кремля комментировал так: «Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать».

Нападение на Волкова произошло после гибели Навального в колонии за полярным кругом. Соратники политика называют его смерть убийством и обвиняют в ней Путина.

Путин впервые прокомментировал смерть Навального после президентских выборов, то есть спустя месяц. «Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие, — говорил российский президент, впервые назвав своего главного политического противника по фамилии. — К сожалению, случилось то, что случилось… Но это случается. Ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь».