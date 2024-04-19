В Иране прогремели взрывы. В нескольких районах работает ПВО

Рядом с аэропортом иранского города Исфахан прогремели взрывы, сообщают иранские СМИ.

«Источники сообщают, что в провинции Исфахан слышны сильные взрывы», — заявило государственное телевидение.

По данным агентства FARS, взрывы произошли рядом с базой ВВС, которая находится возле международного аэропорта.

По данным местных СМИ, всего было три взрыва.

FARS уточняет, что система ПВО сработала на беспилотник, а не ракеты.

По данным агентства, одной из возможных целей был военный радар, также в результате взрывов были разбиты окна нескольких офисных зданий.

В провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов, отмечает Reuters.

Сообщается, что полеты над Тегераном и другими городами приостановлены.

В частности, до утра закрыт Международный аэропорт имени Имама Хомейни в иранской столице.

Агентство Mehr уточнило, что полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.

Телекомпания CNN ранее также сообщала, что восемь самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса.

Согласно данным сервиса Flightradar24, среди них были лайнеры авиакомпаний Emirates и Flydubai.

В нескольких районах Ирана работают системы ПВО.

«Иранская противовоздушная оборона была активирована в небе нескольких провинций страны», — говорится в сообщении агентства IRNA.

Американские официальные лица заявили телеканалу CBS News, что ракеты в сторону Ирана запустил Израиль. Об этом же сообщает ABC News.

Официального подтверждения этой информации нет.

Израиль предупреждал, что намерен нанести ответный удар после того, как в прошлые выходные Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по израильским городам. Большинство из них было перехвачено.