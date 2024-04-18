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Новости русской службы Би-би-си

В Германии арестованы двое подозреваемых в подготовке диверсий на военных объектах и шпионаже на Россию

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Флаг Германии
Флаг Германии. Иллюстративное фото: pexels.com

В Германии арестованы двое мужчин, которых подозревают в планировании диверсий по поручению российской секретной службы. По мнению прокуратуры, эти люди намеревались организовать нападения на американские военные базы в Германии, где обучаются украинские военнослужащие.

Немецкое издание Der Spiegel сообщает со ссылкой на прокуратуру Германии, что арестованные пытались подорвать поддержку Украины со стороны Берлина.

Полицейский спецназ задержал подозреваемых в среду утром, 17 апреля, в городе Байройт (Бавария).

Главный подозреваемый — 39-летний Дитер С. из Баварии, согласно версии прокуратуры, готовил диверсии — взрывы и поджоги — на военных объектах, в том числе и на тех, которые используются США.

По данным Spiegel, в числе объектов, на которые готовились нападения, — американская база Графенвёр в Восточной Баварии, где украинские военнослужащие проходят обучение на танках Abrams.

«Эти действия должны были, в частности, подорвать военную поддержку, которую оказывает Германия Украине в борьбе с российской военной агрессией», — говорится в заявлении немецкой прокуратуры.

По данным издания Tagesshau, у Дитера С. двойное гражданство — России и Германии.

Этот человек привлек внимание органов безопасности, поскольку, как сказано в публикации, с 2014 по 2016 год он сражался на украинском фронте против Украины в составе подразделений самопровозглашенной ДНР.

Федеральная прокуратура Германии обвиняет его в числе прочего в том, что он действовал в качестве агента секретной службы.

Следователи убеждены, что, начиная с октября 2023 года, Дитер С. обсуждал с представителями российских спецслужб планы по организации диверсий в Германии.

Его сообщник, которого прокуратура Германии называет Александром Й., предположительно, с марта 2024 года помогал Дитеру С. находить объекты для нападения.

По данным Tagesshau, Александр Й., вероятно, также воевал в Украине на стороне сепаратистов в середине 2010-х гг.

Наблюдение за мужчинами велось в течение нескольких месяцев. Обыски прошли на рабочих местах и в домах подозреваемых.

Германия вызвала российского посла

Посольство России в Берлине пока не комментировало аресты и обвинения.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн в интервью агентству DPA заявил, что арест двух предполагаемых диверсантов стал «еще одним значительным успехом» в борьбе с диверсионной и шпионской сетью Кремля.

Германия - крупнейший в Европе и второй в мире (после США) донор для Украины, оказывающий стране военную поддержку. С начала российского вторжения в Украину Германия потратила 28 млрд евро на помощь Киеву.

На этой неделе Германия призвала НАТО увеличить поставки систем ПВО Украине. Ранее Киев получил от Германии две системы Patriot, в апреле стало известно, что к отправке в Украину готовится еще одна система ПВО.

После того, как стало известно об аресте двух подозреваемых, Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева для дачи объяснений, сообщают агентство AFP и газета Bild.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался дать комментарии в связи с ситуацией. «Никак не могу [прокомментировать], не располагаю никакой информацией на этот счет», — цитирует ТАСС Пескова.

Череда шпионских скандалов

Это уже далеко не первый шпионский скандал в Германии, предположительно, связанный с деятельностью российских спецслужб.

В марте власти Германии начали расследование прослушивания разговоров высокопоставленных офицеров Бундесвера, которые в числе прочего обсуждали поставки Украине ракетных систем Taurus и возможность ударов по Керченскому мосту в Крыму.

Содержание разговора обнародовала российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

В сентябре прошлого года высокопоставленному сотруднику разведки Германии предъявили обвинение в государственной измене. Следствие утверждает, что он передавал секреты России.

В ноябре 2023-го к условному сроку за передачу информации российской разведке в 2014-2020 годах был приговорен отставной подполковник бундесвера 65-летний Ральф Г.

В январе 2023 года власти Германии по подозрению в измене арестовали человека, которого прокуратура и разведка считают сообщником арестованного и обвиненного в шпионаже на Россию сотрудника спецслужбы БНД.

В октябре 2022 года был уволен глава Федерального бюро информационной безопасности Германии Арне Шёнбом, которого журналисты телеканала ZDF обвинили в связях с людьми, имевшими отношение к российским спецслужбам.

До назначения на государственный пост Шёнбон возглавлял «Совет по кибербезопасности Германии», а в нем, как выяснили журналисты, до недавнего времени состояла фирма, которую заподозрили в связи с российскими спецслужбами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2087315-v-germanii-arestovany-dvoe-podozrevaemyh-v-podgotovke-diversiy-na-voennyh-obektah-i-shpionazhe-na-rossiyu/

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