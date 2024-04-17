Процедуру импичмента министра внутренней безопасности начали в США из-за наплыва мигрантов
Опубликовано:
В США Палата представителей передала статьи импичмента министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса в сенат, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, в сенате должен пройти суд над чиновником, ответственным за миграционную политику в администрации Джо Байдена.
Ожидается, что американский сенат, контролируемый демократами, быстро оправдает министра или даже отклонит обвинения без проведения процесса.
Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, в феврале со второй попытки проголосовала за импичмент Майоркаса, обвинив его в рекордном наплыве нелегальных иммигрантов через плохо защищенную южную границу страны.
Процедура отводит сенаторам роль присяжных, а обвинение будут представлять "менеджеры импичмента" - делегированные в сенат конгрессмены.
Как уточняет РБК, согласно федеральному закону США об импичменте, расследование для начала процедуры должны инициировать в палате представителей, а сам процесс по делу об импичменте проводят в сенате США, где сенаторы выступают в качестве присяжных.
Для импичмента необходимо собрать как минимум две трети голосов (в сенате всего 100 мест, из них 51 у демократов и 49 у республиканцев).
Издание отмечает также, что президент США Джо Байден назвал голосование по импичменту "вопиющим актом неконституционной ангажированности" и "политическим трюком".
"Министр внутренней безопасности Майоркас, кубинский иммигрант, который приехал в Соединенные Штаты со своей семьей в качестве политических беженцев, провел более двух десятилетий, добросовестно служа Америке", — заявил глава государства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2086088-protseduru-impichmenta-ministra-vnutrenney-bezopasnosti-nachali-v-ssha-iz-za-naplyva-migrantov/