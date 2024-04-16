"Дипломатическое наступление на Иран". Израиль призвал Запад ввести санкции против Тегерана в ответ на ракетную атаку

Израиль потребовал от десятков западных стран ввести санкции против Ирана в ответ на запуск более 300 дронов и ракет по его территории в ночь на воскресенье. Пока весь мир ожидает реакции Иерусалима на действия Тегерана, запад призывает стороны к сдержанности, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В понедельник начальник Генерального штаба Израиля Герци Халеви заявил, что нападение Ирана на Израиль, которое стало возмездием за гибель военных Корпуса стражей исламской революции в Дамаске 1 апреля, заслуживает ответных действий.

Пока правительство Израиля думает о том, какими должны быть эти действия, глава МИД страны Исраэль Кац заявил о ведении "дипломатического наступления на Иран".

"Сегодня утром я отправил письма в 32 страны и поговорил с десятками министров иностранных дел и ведущих деятелей мира, требуя ввести санкции против иранского ракетного проекта", — написал Кац в соцсети X.

Он также призвал объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, с тем чтобы "обуздать и ослабить Иран".

"Иран нужно остановить сейчас — пока не стало слишком поздно", — добавил Кац.

Во вторник главы МИД стран Европейского союза проведут внеочередную встречу , чтобы обсудить удар Ирана по Израилю.

Ожидается, что главным пунктом повестки станет стремление предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и продолжить региональное взаимодействие.

В той же плоскости ранее рассуждали и лидеры других западных стран. Так, президент Джо Байден заявил, что США привержены безопасности Израиля, при этом добавив, что Соединенные Штаты хотят предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал все стороны проявлять сдержанность: сегодня Сунак должен поговорить с Биньямином Нетаньяху.

Ранее Сунак заявлял, что группа семи ведущих демократических стран уже работает над пакетом скоординированных мер против Ирана.

В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что Тегеран ответит на любые действия, направленные против его интересов.

"Малейшие действия против иранских интересов, безусловно, встретят суровый, широкомасштабный и болезненный ответ", — сказал Раиси эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац: Anadolu/Getty Images

Каков будет ответ Израиля?

Военный кабинет Израиля собрался во второй раз за 24 часа на фоне растущих слухов о неизбежности ответных действий. Однако согласно сообщениям, в кабинете существуют разногласия о том, как и когда это сделать.

По информации местных СМИ, израильское правительство хочет наказать Иран за нападение, не вызывая при этом тотальной войны. По их словам, министры также хотели действовать в координации с Вашингтоном.

Американские официальные лица уже дали понять, что США не будут принимать участие в военных действиях против Ирана. Несмотря на то, что с момента беспрецедентной иранской атаки прошло всего два дня, политические разногласия все еще сохраняются.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид обвинил Нетаньяху в том, что он в ответе за "полную потерю" Израилем своего потенциала сдерживания.

Позже Нетаньяху созвал некоторых лидеров оппозиции на брифинг по вопросам безопасности, но Лапида среди них не оказалось.