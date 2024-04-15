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"Показательное выступление". Что ждет Ближний Восток после налета Ирана на Израиль

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Флаг Ирана
Флаг Ирана. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

На Ближнем Востоке — новый виток эскалации: Иран на выходных впервые в истории попытался нанести удар по Израилю, запустив сотни дронов и ракет.

Этот налет был ответом на израильский удар 1 апреля по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей Исламской революции, в том числе влиятельный генерал Мохаммад Реза Захеди.

Израиль объявил, что с помощью США и других союзников сбил почти все из примерно 350 иранских дронов и ракет.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант после налета сказал, что противостояние с Ираном еще не закончено, Тегеран же заявил, что все его цели достигнуты, но если Израиль ответит, то Иран нанесет еще более мощный удар.

Би-би-си расспросила Лину Хатиб, научного сотрудника ближневосточной программы лондонского аналитического центра Чатэм-хаус, что теперь может произойти в регионе, где уже бушует война в Газе — одна из самых кровопролитных в новейшей истории Ближнего Востока.

Би-би-си: Почему Иран именно сейчас нанес этот удар?

Лина Хатиб: Считается, что целью Ирана было устроить показательное выступление перед всем миром.

Это нападение было тщательно срежиссировано и довольно ограничено в масштабах, и сам Иран после него выпустил заявление о том, что «вопрос закрыт».

Это показывает, что Иран хотел дать очень ясный и четкий сигнал, чтобы сохранить лицо и продемонстрировать, что он способен ответить непосредственно Израилю. При этом ясно, что Иран определенно не хочет эскалации напряженности.

Би-би-си: Израиль заявил, что столкновение с Ираном еще не закончено. Есть ли опасность, что та или другая сторона нанесет новый удар?

Л.Х.: Сейчас очень опасный момент, потому что эти события продемонстрировали, как выражаются западные политики, дерзость Ирана.

Я полагаю, Иран чувствует себя очень уязвимым в военном отношении перед Израилем и США, и это чувство уязвимости часто транслируется в дерзость.

Так что я не думаю, что на этом напряженность в отношениях Ирана и Израиля закончится. И тем важнее, чтобы западные союзники имели комплексную стратегию противостояния с Ираном.

Би-би-си: Стало ли отражение этого налета демонстрацией возможностей ПВО Израиля, которая смогла перехватить большинство иранских ракет и дронов?

Л.Х.: Да, стало. И кроме того, я думаю, Израиль показал Ирану, что он не одинок. Успех в перехвате ракет в эту субботу во многом зависел от США, к тому же их союзники в регионе, такие как Иордания и Египет, тоже помогли Израилю защититься от Ирана. Это обстоятельство было очень хорошо проиллюстрировано после удара, и это был сигнал Тегерану.

Иран же продемонстрировал, что является серьезной военной силой — но этой силы недостаточно, чтобы победить Израиль.

Би-би-си: Примут ли США участие в ударе по Ирану, если Израиль решит его нанести?

Л.Х.: Я не думаю, что кто-либо вообще этого хочет. Ответ Израиля уже был достаточно твердым. Кроме того, я думаю, что если кто и выиграл в результате действий Ирана в эту субботу, так это правительство Биньямина Нетаньяху. Оно добилось важной победы, успешно защитив Израиль от удара.

Би-би-си: Некоторые комментаторы говорят, что этот виток эскалации начал Израиль, ударив по иранскому консульству в Дамаске. Вы согласны?

Л.Х.: Нет, я так не думаю. Этот конкретный период напряженности — часть более широкой картины, разворачивающейся после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Вскоре после этой атаки ливанская «Хезболла», йеменские хуситы и проиранские группировки в Ираке и Сирии тоже начали бить по Израилю. Так что тут более широкий контекст.

Би-би-си: Другие комментаторы указывают, что США много говорят о необходимости уважать международное право, и в то же время Израилю сходит с рук убийство путем прямого удара по консульству.

Л.Х.: Мне кажется, Израиль умно спланировал этот удар так, чтобы его не обвинили в нарушении международного права, потому что здание, по которому они ударили, как утверждается, не имело статуса иранской территории. Так объясняют израильтяне.

К сожалению, в контексте войны на Ближнем Востоке и других конфликтов в целом их участники часто очень творчески интерпретируют международное право и права человека, что позволяет им делать все, что им хочется.

Би-би-си: Стало ли теперь достижение хоть сколько-нибудь нормального положения на Ближнем Востоке еще более отдаленной перспективой, чем когда-либо?

Л.Х.: Несомненно. И состояние палестино-израильского конфликта, который длится уже десятилетиями, и вмешательство Ирана, дестабилизирующее Ближний Восток — все это означает, что эта цель становится все дальше.

К сожалению, и Великобритания, и Соединенные Штаты, и Европа всегда игнорировали дестабилизирующую роль Ирана на Ближнем Востоке, потому что все их внимание было поглощено иранской ядерной программой. А теперь мы наблюдаем последствия.

И то же самое случилось с палестино-израильским конфликтом, который десятилетиями игнорировали, не пытаясь найти решение.

Так что единственный способ стабилизировать Ближний Восток — это попытаться решить эти две проблемы одновременно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2085353-pokazatelnoe-vystuplenie-chto-zhdet-blizhniy-vostok-posle-naleta-irana-na-izrail/

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