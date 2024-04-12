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Умер известный модельер Роберто Кавалли

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Роберто Кавалли
Роберто Кавалли. Фото: Juan Naharro Gimenez/Getty Images

Знаменитый итальянский кутюрье Роберто Кавалли умер на 84-м году жизни. Информация об этом появилась на официальной Instagram-странице его модного дома, передает NUR.KZ.

Компания принесла соболезнования близким модельера.

Генеральный директор дома Роберто Кавалли отметил, что наследие великого дизайнера останется источником вдохновения для многих людей.

"Покойся с миром, тебя будет не хватать. Тебя любят так много человек, что твое имя останется в памяти и будет маяком вдохновения для других и особенно для меня", - говорит я в заявлении креативного директора модного дома Кавалли Фаусто Пулиси.

Издание РБК, ссылаясь на итальянские СМИ, уточняет, что Кавалли в последние годы был серьезно болен.

У модельера осталось шестеро детей. Последний, сын Джорджио, родился в прошлом году, когда дизайнеру было 82 года. Это первый ребенок от брака с 38-летней шведской моделью Сандрой Нильссон. Пара была вместе с 2014 года. В интервью Corriere della Sera Кавалли рассказывал, что она поддерживала его во время лечения и даже спала на полу в больнице.

Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Он поступил в Академию искусств, где обучался оформлению интерьера, диплом так и не получил, но начал работать с текстилем.

Собственный бренд — Roberto Cavalli — модельер основал в 1970-х. Сейчас бутики Кавалли представлены в более чем 50 странах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2084081-umer-izvestnyy-modeler-roberto-kavalli/

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