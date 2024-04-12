Великобритания одолжит Гане сокровища королей Ашанти, захваченные 150 лет назад

Великобритания отправляет на родину, в Гану, предметы из сокровищницы правителей государства Ашанти, захваченные англичанами 150 лет назад.

В общей сложности, по данным Би-би-си, в Гану будет передано 32 предмета — на условиях договора о долгосрочной аренде.

17 экспонатов находятся в коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта (V&A), 15 - в Британском музее.

Главный переговорщик Ганы заявил, что теперь, после передачи сокровищ, наконец-то можно говорить о нормальном культурном сотрудничестве двух стран.

Некоторым музеям Великобритании (в том числе обоим упомянутым выше) законодательно запрещено возвращать спорные предметы из своих коллекций на постоянной основе. Так что для Британии подобная "выдача экспонатов в аренду" - юридическая лазейка, позволяющая вернуть колониальные артефакты в страны, из которых их привезли.

Церемониальное колье. Фото: britishmuseum.org

Власти некоторых стран, претендующие на спорные артефакты, опасаются, что сам факт заключения такого договора может быть истолкован как признание этими бывшими колониальными государствами права собственности Британии на экспонаты.

По словам директора музея V&A Тристрама Ханта, для жителей Ганы возвращаемые в страну золотые предметы придворных регалий являются тем же, чем для самих британцев — сокровища британской короны.

Большая часть возвращаемых предметов была захвачена в XIX веке, в ходе серии войн между Британской империей и королевством Ашанти.

Церемониальный меч. Фото: britishmuseum.org

В списке возвращаемых артефактов — церемониальный королевский меч и золотые значки, которые носили чиновники в ходе особой церемонии "очищения королевской души".

По словам Ханта, в британских музеях хранится немало предметов, захваченных в ходе войн, грабежей и мародерства.

"Мы несем ответственность перед странами происхождения [предметов] и должны думать о том, как наиболее справедливо [такие экспонаты] разделить [...] Кажется, наши музеи не рухнут, если мы начнем развивать культурное партнерство и обмены подобного рода", — заметил директор V&A.

В то же время Хант подчеркнул, что эта форма партнерства в культуре — это не "реституция с черного хода", то есть оно не является попыткой вернуть Гане экспонаты на постоянной основе.

Пока что договор аренды заключен на три года, с возможностью продления еще на три. При этом формально он подписан не с правительством Ганы, а с Отумфуо Осеи Туту II - нынешним королем народа Ашанти, приезжавшим в прошлом году на коронацию короля Карла III.

Фигура короля, или Ашантихене, по-прежнему играет важную церемониальную роль, хотя теперь королевство входит в состав суверенного демократического государства Гана.

Возвращенные на родину предметы будут выставлены во дворце-музее в Кумаси, столице региона Ашанти.

Выставка приурочена к 25-летнему юбилею правления Ашантихене.