"Качественное военное превосходство". Кто поставляет оружие Израилю?

Правительства западных стран все чаще требуют прекратить продажу оружия Израилю из-за того, как он ведет войну против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль — сам крупный экспортер оружия, но его вооруженные силы в значительной степени зависят от импортных самолетов, управляемых бомб и ракет. Эксперты называют операцию ЦАХАЛ в Газе одной из самых интенсивных и разрушительных воздушных кампаний в новейшей истории.

В некоторых западных странах — союзниках Израиля все чаще звучат голоса, что экспорт оружия нужно приостановить, поскольку, по их мнению, Израиль не делает достаточно для защиты жизни мирных жителей и обеспечения доставки им достаточного количества гуманитарной помощи.

В минувшую пятницу Совет ООН по правам человека поддержал запрет на поставки оружия: 28 стран проголосовали за, шесть против и 13 воздержались. США и Германия, поставляющие в Израиль наибольшее количество оружия, проголосовали против, при этом представитель Германии объяснил позицию страны тем, что резолюция не содержит прямого осуждения ХАМАС.

Война началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого, по подсчетам израильтян, погибло около 1200 человек, в основном гражданские лица. По данным палестинского министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в ходе ответной операции Израиля в Газе погибло более 33 000 человек, 70% из них — дети и женщины.

Израиль настаивает, что его силы стараются избегать жертв среди мирного населения, обвиняет ХАМАС в намеренном размещении гражданских лиц на линии огня, и утверждает, что никак не ограничивает поставки гуманитарной помощи в Газу.

Соединенные Штаты

США — крупнейший поставщик оружия Израилю, они помогли ему создать одну из самых технологически продвинутых армий в мире.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на долю США приходится 69% израильского импорта оружия в период с 2019 по 2023 год.

США предоставляют Израилю ежегодную военную помощь в размере 3,8 млрд долларов в рамках 10-летнего соглашения, задача которого — поддерживать "качественное военное превосходство" над соседними странами.

Израиль использовал гранты для финансирования заказов на истребители F-35 Joint Strike Fighter — многофункциональные истребители пятого поколения, считающиеся одними из самых совершенных в мире. Пока заказано 75 и доставлено более 30 самолетов. Израиль стал первой страной, помимо США, получившей F-35, и первой страной, применившей их в бою.

Часть помощи — 500 млн долларов в год — выделяется на финансирование программ противоракетной обороны, включая совместно разработанные системы "Железный купол", "Стрела" и "Праща Давида". С их помощью Израиль защищает свои города от атак ракетами и беспилотниками, проводимых палестинскими группировками в Газе и поддерживаемыми Ираном формированиями в Ливане, Сирии и Ираке.

Через несколько дней после нападения ХАМАС 7 октября президент Джо Байден заявил об увеличении военной помощи Израилю. Пока известно о двух сделках по продаже американской военной техники после этого заявления: на поставку 14 000 танковых боеприпасов на сумму 106 млн долларов и на поставку компонентов для производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму 147 млн долларов.

Однако по данным американских СМИ, администрация президента Джо Байдена втихую осуществила более 100 военных продаж Израилю, большинство из которых не достигли той суммы в долларах, которая требует официального уведомления Конгресса. В это число, как утверждается, входят тысячи боеприпасов с точным наведением, бомбы малого диаметра, специальные боеприпасы для разрушения укреплений и стрелковое оружие.

При этом в отчете SIPRI говорится, что общий объем импорта израильского оружия из США в 2023 году был почти таким же, как в 2022 году.

Одной из достаточно крупных сделок, требующих уведомления Конгресса, является продажа за 18 млрд долларов до 50 истребителей F-15, новость о которой появилась на этой неделе. Конгресс пока не одобрил ее, к тому же эти самолеты еще необходимо построить, так что о немедленной поставке речь не идет.

Германия

По данным SIPRI, Германия — второй крупнейший экспортер оружия в Израиль, на долю этой страны в период с 2019 по 2023 год приходится 30% израильского импорта оружия.

В минувшем году европейские страны продали Израилю оружия на 300 млн евро, что в 10 раз больше, чем в 2022 году.

По данным агентства DPA, большая часть продаж пришлась на компоненты для систем противовоздушной обороны и коммуникационное оборудование.

Канцлер Олаф Шольц на протяжении всей войны твердо поддерживал право Израиля на самооборону, и, хотя в последние недели его тон в отношении действий израильтян в Газе изменился, поставкам вооружений в Израиль, похоже, пока ничего не угрожает.

Италия

Италия — третий по величине экспортер оружия в Израиль, но на ее долю приходится лишь 0,9% израильского импорта в период с 2019 по 2023 год. По имеющимся данным, речь идет о вертолетах и морской артиллерии.

По данным национального статистического бюро ISTAT, в прошлом году объем продаж составил 13,7 млн евро.

В период с октября по декабрь были одобрены поставки на сумму около 2,1 млн евро, несмотря на заверения правительства, что оно блокирует их в соответствии с законом, запрещающим продажу оружия странам, ведущим войну или нарушающим права человека.

В марте министр обороны Гвидо Крозетто заявил парламенту, что Италия выполнила существующие контракты, проверив их в каждом конкретном случае и убедившись, что "они не касаются материалов, которые могут быть использованы против гражданского населения".

Другие страны

По данным правительства Великобритании, объем экспорта оружия в Израиль "относительно невелик" — в 2022 году он составил всего 42 млн фунтов (53 млн долларов).

По данным организации "Кампания против торговли оружием" (CAAT), с 2008 года Великобритания выдала Израилю лицензии на экспорт оружия на общую сумму 574 млн фунтов (727 млн долларов).

Большая часть из них предназначена для компонентов, используемых в военных самолетах американского производства, которые попадают в Израиль. Но давление на Уайтхолл с целью приостановить даже эти поставки растет.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что в Великобритании действует "очень тщательный режим лицензирования экспорта" и что Израиль должен "действовать в соответствии с международным гуманитарным правом". Правительство Великобритании также готовит оценку риска нарушения Израилем международного права в его действиях с начала 2024 года.

Однако высокопоставленный правительственный источник сообщил Би-би-си, что эмбарго на поставки оружия Израилю "не будет".

Беспилотный летательный аппарат Hermes 450. Фото: Jack Guez/Getty Images

Правительство Канады, в 2022 году продавшее Израилю оружие на сумму в 21,3 млн канадских долларов (15,7 млн долларов США), в январе заявило, что приостановило выдачу новых разрешений на вывоз оружия, пока не убедится, что это оружие используется в соответствии с канадским законодательством. Однако ранее выданные разрешения остаются в силе.

Оборонная промышленность Израиля

С помощью США Израиль создал собственную оборонную промышленность и в настоящее время занимает девятое место в мире по экспорту вооружений, главным образом поставляя передовые технологические продукты, а не танки и самолеты.

По данным SIPRI, в период с 2019 по 2023 год доля Израиля в мировых продажах оружия составила 2,3%, три основных покупателя — это Индия (37%), Филиппины (12%) и США (8,7%). По данным министерства обороны Израиля, в 2022 году объем продаж составит 12,5 млрд долларов.

Четверть общего объема экспорта составляют беспилотники, 19% — ракеты, реактивные снаряды и системы ПВО, 13% — радары и системы радиоэлектронной борьбы.

В сентябре, незадолго до начала войны, Германия заключила с Израилем сделку на сумму 3,5 млрд долларов на покупку сложной системы противоракетной обороны Arrow 3, предназначенной для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия. Этой сделке — крупнейшей в истории оборонной промышленности Израиля — пришлось получить одобрение США, поскольку израильтяне разработали эту систему совместно с американцами.

Военные запасы США в Израиле

Артиллерийские снаряды. Фото: Gil Cohen-Magen/Getty Images

В Израиле находится огромный склад оружия США, созданный в 1984 году на случай участия американской армии в региональном конфликте, а также для обеспечения быстрого доступа Израиля к оружию в чрезвычайных ситуациях.

С началом российского вторжения Пентагон отправил около 300 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов из этого резерва в Украину.

По сообщениям, боеприпасы, хранящиеся на складе, также поставлялись в Израиль с начала войны в Газе.