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Уоррен Баффет больше не будет принимать участие в благотворительном аукционе Glide Foundation

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Уоррен Баффет
Уоррен Баффет. Фото: J. Kempin/Getty Images

Калифорнийская благотворительная организация, которая в течение многих лет сотрудничала с Уорреном Баффетом, выбрала нового основного партнера, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Благотворительный фонд Glide Foundation в течение многих лет проводил аукцион, участники которого получали возможность поужинать с миллиардером Уорреном Баффетом. За это время данная инициатива помогла благотворительному фонду привлечь 53 млн долларов. Сформировалась группа постоянных участников, которые каждый год готовы были заплатить значительную сумму за ужин с самым известным в мире инвестором.

Только последний ужин с Баффетом, прошедший в 2022 году, привлек 19 млн долларов. Тогда же Уоррен Баффет заявил, что этот ужин станет последним, в котором он примет участие. После этого фонд занимался переговорами с потенциальными партнерами, которые могли бы заменить Баффета в рамках данной программы.

9 апреля стало известно, что Баффета заменит генеральный директор Salesforce Марк Бениофф.

"Мы так благодарны, что Марк Бениофф продолжает дело Уоррена Баффета по поддержке наиболее уязвимых слоев населения Сан-Франциско", — сказала доктор Джина М. Фромер, президент и генеральный директор Glidе, имея в виду конечных получателей помощи.

Сам Бениофф сказал, что он невероятно рад продолжить дело Уоррена в рамках этого проекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2082149-uorren-baffet-bolshe-ne-budet-prinimat-uchastie-v-blagotvoritelnom-auktsione-glide-foundation/

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