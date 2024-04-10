Теоретик "частицы бога": умер британский физик Питер Хиггс. В честь него назвали бозон Хиггса

Один из наиболее авторитетных физиков мира, британец Питер Хиггс, теоретически предсказавший элементарную частицу, позднее названную его именем, скончался в возрасте 94 лет.

В заявлении о смерти ученого, распространенном во вторник вечером пресс-службой Эдинбургского университета, где он работал, сообщается, что скончался он накануне, в понедельник.

В университетском заявлении отмечается, что видение и воображение гениального ученого "обогатили наши знания об окружающем нас мире".

Свои основные работы Хиггс написал еще полвека назад, в 1960–70-е гг. Вместе с другими физиками он пытался объяснить, почему элементарные частицы, из которых состоит наша Вселенная, имеют массу.

Это положило начало поискам очередного Святого Грааля теоретической физики — частицы, которая могла бы свести три фундаментальные силы (электромагнетизм, слабое и сильное ядерные взаимодействия) в одну общую теорию.

В результате была разработана так называемая Стандартная модель, в которой неизбежно возникала необходимость частицы, отвечающей за инертную массу остальных бозонов.

Параметры такой частицы и предложил Питер Хиггс в рамках своей теории спонтанного нарушения электрослабой симметрии, теоретически рассчитав ее параметры задолго до того, как ее существование было подтверждено экспериментально.

В 2012 году ученые, использующие Большой адронный коллайдер Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) в Швейцарии, эту частицу, наконец, обнаружили — и назвали в честь автора, бозоном Хиггса.

В следующем году Хиггс был удостоен за это открытие Нобелевской премии по физике, разделив ее с бельгийцем Франсуа Энглером.

Те, кто знал ученого лично, рассказывают, что в жизни он был довольно застенчивым человеком, избегающим внимания прессы. Когда было объявлено о вручении ему Нобелевской премии, он прослезился, но сказал журналистам лишь одно: "Очень приятно иногда оказываться правым".

Питер Хиггс. Фото: Sean Dempsey / PA Images / Getty Images

Глава ЦЕРН Фабиола Джанотти рассказала Би-би-си, что "Питер был особенным человеком, невероятно вдохновляющей фигурой для физиков всего мира, человеком редкой скромности, великим учителем и человеком, который объяснял физику очень просто и в то же время очень глубоко".

"Мне очень грустно, я буду очень по нему скучать", — сказала она.

Алан Барр, профессор физики Оксфордского университета, отдал должное огромному влиянию Хиггса на наше понимание Вселенной. По его словам, ученый "предположил существование поля, которое пронизывает всю Вселенную, от массы до частиц, от электронов до топ-кварков".

"Он также был настоящим джентльменом, скромным и вежливым, — отметил Барр, — всегда отдававшим должное другим и мягко поощрявшим будущие поколения ученых и ученых".