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Президентом Словакии избран Петер Пеллегрини – противник помощи Украине и союзник премьера Фицо

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Петер Пеллегрини
Петер Пеллегрини. Фото: Zuzana Gogova/Getty Images

Спикер парламента и лидер партии "Голос – социальная демократия" Петер Пеллегрини победил во втором туре президентских выборов в Словакии. Его избрание укрепит власть премьер-министра Роберта Фицо, который выступает против военной помощи Киеву и часто соглашается с российскими оценками войны в Украине.

По данным Статистического бюро Словакии, Пеллегрини набрал 53,12% голосов против 46,87% у прозападного кандидата Ивана Коркока.

Фицо в четвертый раз победил на парламентских выборах в Словакии октябре прошлого года. С его избранием внешняя политика страны стала более пророссийской.

Фицо также инициировал реформы уголовного законодательства и СМИ, что вызвало обеспокоенность по поводу ослабления верховенства закона, напоминает Reuters.

В Словакии исполнительная власть принадлежит премьеру, но президент имеет право налагать вето на принимаемые законы и оспаривать их в Конституционном суде. Президент также назначает судей Конституционного суда, что может сыграть важную роль в случае оспаривания реформ Фицо.

До победы Фицо Словакия была одним из самых верных союзников Украины, в том числе она передала Киеву весь свой парк истребителей МиГ-29.

Однако после этого коалиция Фицо, в которую входит партия "Голос" во главе с Пеллегрини, прекратила поставки словацкого оружия в Украину.

Фицо также критиковал позицию Запада по отношению к войне, которую ведет Россия. Он призвал западные страны остановить военную помощь Киеву, немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры с Москвой.

В числе прочего он говорил, что президента Владимира Путина "несправедливо демонизировали" и что принятие Украины в НАТО означало бы начало третьей мировой войны.

Партия Фицо "Курс – социальная демократия" считает необходимым проводить "суверенную внешнюю политику", выступает за "равноправные отношения" между США и ЕС и немедленное прекращение войны в Украине.

"Партия продолжает выступать против военной помощи Украине, поскольку это ведет лишь к продолжению военного конфликта и страданиям мирного населения, не меняет отношение Российской Федерации", – говорится в программе партии. Она готова оказывать только гуманитарную помощь Украине.

Что говорил Пеллегрини

В ходе президентской кампании Пеллегрини повторял некоторые из пророссийских высказываний Фицо, обвинив своего конкурента в подстрекательстве к войне. По его словам, Коркок собирался отправить словацких солдат воевать в Украину – при том, что у президента страны нет таких полномочий.

"Я буду президентом, который поддержит правительство в его усилиях по улучшению жизни людей, – заявил Пеллегрини. – Я сделаю все, чтобы Словакия навсегда осталась на стороне мира, а не на стороне войны".

В то же время, Пеллегрини утверждал, что не будет спешить с фундаментальными изменениями во внешней политике. "Как и другой кандидат, я гарантирую, что мы продолжим оставаться сильным членом ЕС и НАТО", – сказал он в субботу.

Коркок признал поражение и поздравил Пеллегрини, но при этом пообещал не забыть то, как соперник превратил его в "кандидата войны". Решающим фактором на выборах, по его мнению, стал страх.

Коркок, ранее бывший представителем Словакии в ЕС, послом в США и министром иностранных дел, во ходе кампании заявлял, что прекращение военных поставок Украины приведет не к миру, а к победе России.

Пеллегрини – давний союзник Фицо, но более умеренный. Он создал свою партию "Голос" – более центристскую и либеральную, чем популистская "Курс – социальная демократия" нынешнего премьера. Вместе с Фицо осенью он участвовал в формировании правительства.

Расследование убийства журналиста

У словацкой оппозиции к Пеллегрини есть и другие претензии: его обвиняют в том, что, будучи главой партии и спикером парламента, он никак не препятствовал реформе уголовного правосудия, которую проводит Фицо. В частности, речь идет об упразднении Специальной прокуратуры, созданной 20 лет назад для расследования серьезных коррупционных и экономических преступлений.

Прокуратора принимала участие в судах над несколькими высокопоставленными чиновниками в партии Фицо. Она также контролировала судебное расследование убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Куснировой в 2018 году.

Это убийство потрясло словацкое общество и вызвало сейсмические сдвиги в политике страны — Фицо, находившийся тогда у власти второй раз, ушел в отставку, а на последовавших президентских выборах победу одержала либерально настроенная Зузана Чапутова, которую Фицо впоследствии называл "агентом США".

Недавно правительство Фицо представило планы упразднения общественной телерадиокомпании Словакии и замены ее на государственную. Однако неожиданно низкий результат Пеллегрини в первом туре президентских выборов две недели назад заставил правительство отложить эти планы.

Оппозиция опасается, что что с победой Пеллегрини Фицо снова начнет проталкивать свой проект реформы телерадиокомпании, и новый президент не будет ему препятствовать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2080340-prezidentom-slovakii-izbran-peter-pellegrini-protivnik-pomoschi-ukraine-i-soyuznik-premera-fitso/

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