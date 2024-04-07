Авто протаранило толпу протестующих в Тель-Авиве

В Тель-Авиве вчера вечером водитель авто въехал в людей, вышедших на протест против правительства Израиля. Одна из пострадавших - в тяжелом состоянии передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Вчера вечером тысячи активистов собрались у комплекса правительственных зданий в центре Тель-Авива. Митингующие требовали провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению заложников, которых уже более 180 дней удерживают в секторе Газа. Демонстранты шли по проезжей части, блокируя при этом движение.

В какой-то момент под конец акции протеста неизвестный на авто протаранил толпу протестующих. Сообщается, что сильно пострадала одна женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также, по данным медиков, после наезда автомобиля еще два человека получили легкие травмы.

В полиции заявили, что водитель машины продолжил движение после произошедшего, но спустя несколько минут его задержали.