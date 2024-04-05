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Новости русской службы Би-би-си

В Израиле глушат GPS на случай нападения Ирана

Опубликовано:

Мужчина с навигатором
В Израиле работает спуфинг - подмена сигнала геолокации. Иллюстративное фото: choochart chochaikupt/Getty Images

На фоне роста напряженности в отношениях с Ираном в значительной части Израиля для нарушения спутниковой навигации ракет и дронов блокируется GPS.

Иран поклялся ответить на удар по зданию своего консульства в Сирии, нанесенный в понедельник. Тогда погибли 13 человек, в том числе влиятельный генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди. Считается, что удар нанес Израиль; официально власти страны это не комментировали.

Армия обороны Израиля приостановила увольнения в отпуск всех военнослужащих боевых частей и подразделений.

Накануне в стране призвали резервистов частей ПВО.

Израильские власти, насколько можно судить, считают вероятным, что Иран атакует страну уже в пятницу. Это День Аль-Кудса (арабское название Иерусалима) и последняя пятница священного месяца рамадана. В этот день часто устраиваются пропалестинские и антиизраильские акции, особенно в Иране.

В четверг в центральной части Израиля начали глушить GPS. Это ощущали на себе и жители крупных городов, в том числе Тель-Авива и Иерусалима, расположенных далеко от зоны боевых действий в секторе Газа. Приложения, зависящие от геолокации, давали сбои.

Так, у продюсерки Би-би-си, находившейся в Иерусалиме, телефон показывал, что она находится в Каире.

Мониторинговый сервис GPSJAM фиксирует повсеместные нарушения работы GPS на территории Израиля.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что в стране работает спуфинг, то есть подмена сигнала GPS. Эту технологию не раз наблюдали в действии, например, вокруг московского Кремля.

В Израиле спуфинг постоянно действует в последние полгода на северной границе с Ливаном, где продолжаются перестрелки с проиранским шиитским военизированным движением "Хезболла".

Как сообщает Times of Israel, израильтянам рекомендуют установить свое местоположение в мобильных устройствах вручную, чтобы предупреждения о ракетных нападениях и воздушной тревоге работали корректно.

Параллельно ЦАХАЛ призвал израильтян воздержаться от панических закупок. "Нет необходимости скупать генераторы, запасать еду и снимать деньги из банкоматов", — написал Хагари в сети X.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2079254-v-izraile-glushat-gps-na-sluchay-napadeniya-irana/

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