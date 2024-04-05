Макрон: Россия хочет саботировать Олимпийские игры в Париже

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, Россия проводит кампанию дезинформации, чтобы саботировать Олимпийские игры в Париже.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд, на вопрос журналистов, заданный во время инаугурации нового олимпийского центра водных видов спорта, хочет ли Россия помешать проведению игр, Макрон ответил: «Вне всякого сомнения, в том числе и в информационном поле».

«Каждый день [Россия] распространяет истории о том, что мы не можем того или этого, так что да, [игры] будут под угрозой».

Хотя МОК допустил российских спортсменов на Летние Олимпийские игры 2024 года, выступать они будут в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Кроме того, к ним предъявляются дополнительные требования: ни сами спортсмены, ни члены их тренерского штаба не должны выступать с активной поддержкой российского вторжения в Украину.

Это решение касается и белорусских спортсменов, выступающих в индивидуальном качестве.

До этого российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпиаде, запрет остается в силе для команд, официально представляющих Россию и Беларусь.

Французские власти говорят, что с недавних пор Россия усилила пропагандистский нажим, используя фейковые аккаунты в соцсетях для распространения слухов и дезинформации.

Этому предшествовалo ужесточение позиции Макрона по поводу войны в Украине: он уже не исключает возможность отправки французских войск для помощи Киеву.

Франция также полагает, что именно российские спецслужбы стояли за акцией в Париже, когда после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября на стенах домов во французской столице появились звезды Давида. В этом увидели попытку внести раскол во французское общество.

А созданную в Москве сеть пропагандистских вебсайтов Portal Kombat обвиняют в распространении таких фейков, как утверждения о том, будто в Украине уже служат французские наемники, а Макрон отменил поездку в Киев якобы потому, что узнал о готовившемся на него покушении.

Эммануэль Макрон прокомментировал также редкий телефонный разговор, состоявшийся в среду между французским министром обороны Себастьяном Лекорню и министром обороны России Сергеем Шойгу.

По словам Макрона, поводом для звонка была полученная Францией секретная информация, которая могла помочь российской стороне больше узнать об организаторах нападения на «Крокус Сити Холл».

Лекорню по итогам этого разговора сообщил, что уведомил своего российского коллегу о том, что Франция озабочена попытками России связать нападение с Киевом, чему нет никаких свидетельств и доказательств.

Шойгу же, по словам французского министра, утверждал, что «имеются сведения об украинском следе в организации теракта». «Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — заявил он.

«Смешно утверждать, что за этим стоит Франция, что за этим стоит Украина, — заявил на это Макрон, назвавший слова российской стороны странными и угрожающими. — Это абсурд. Это не соответствует реальности, это манипуляция информацией, которая входит в российский военный арсенал».

Коснувшись Олимпиады, Макрон впервые подтвердил, что у властей имеются альтернативные планы по поводу церемонии открытия Игр в случае усиления террористической угрозы.

Пока что открытие планируется провести 26 июля на лодках на реке Сене, чтобы с берегов церемонию могли наблюдать около 300 тысяч зрителей. Однако эксперты предупреждают, что обеспечить безопасность такого грандиозного мероприятия будет очень нелегко.

«Мы будем готовы, — утверждает Макрон. — Мы прорабатываем несколько сценариев. Если возникнет угроза, если сочтем, что обстоятельства того требуют, у нас имеются запасные варианты».