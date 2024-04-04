Герой истории с роковым поцелуем Луис Рубиалес был временно арестован по другому делу — о коррупции

Бывший президент футбольной ассоциации Испании Луис Рубиалес, которому грозит тюрьма за то, что он поцеловал испанскую футболистку после победы на чемпионате мира, в среду был временно арестован в рамках другого дела — о коррупции.

По прибытии из Доминиканской республики Рубиалес он был задержан в аэропорту Мадрида сотрудниками Гражданской гвардии — полицейского военизированного формирования, которые препроводили Рубиалеса в черный служебный фургон и после допроса вскоре отпустили.

Рубиалеса подозревают в получении незаконных комиссионных при заключении сделки о проведении матчей Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Прокуроры намерены добиваться для него тюремного заключения сроком на два с половиной года. Сам Рубиалес утверждает, что не совершал никаких противоправных действий.

Как сообщил испанский канал RTVE, уже в четверг Рубиалес может предстать перед судом.

В марте, пока Рубиалес находился в Доминикане, полиция провела у него дома обыск.

Рейд, сопровождавшийся несколькими арестами, был проведен также в штаб-квартире испанской футбольной федерации.

Рубиалесу уже предстоит один суд по обвинению в сексуальных домогательствах к испанской футболистке Дженни Эрмосо, которую он против ее воли поцеловал в губы прошлым летом на церемонии награждения по окончании женского чемпионата мира по футболу.

Эрмосо и ее товарищи по команде заявили тогда, что этот поцелуй был нежеланным и унизительным. Сам Рубиалес после этого случая и разразившегося скандала подал в отставку с поста президента футбольной ассоциации, но продолжает настаивать, что не совершил ничего противоправного.