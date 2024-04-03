США хотят ввести для Луны собственную систему отсчета времени

Белый дом поручил NASA создать единый стандарт исчисления времени на Луне: Координированное лунное время (LTC). Это будет не система часовых поясов, как на Земле, а собственная система отсчета времени для Луны.

Дело в том, что сила притяжения на Луне ниже, чем на Земле, и время там движется быстрее, опережая земное на 58,7 микросекунд в день. То есть, разница в одну секунду накапливается за 46-47 лет.

На первый взгляд это немного, но для синхронизации космических полетов даже такая разница может быть существенной.

«У основополагающей теории тяготения в нашей Вселенной имеется важное следствие: время течет по-разному в разных местах Вселенной, — пояснила в интервью Би-би-си Королевский астроном Шотландии профессор Кэтрин Хейманс. — Гравитация на Луне немного слабее, и часы там идут по-другому».

На Земле время измеряется сотнями атомных часов, расположенных по всей планете, которые засекают изменяющееся энергетическое состояние атомов и фиксируют время с точностью до наносекунды.

Если бы эти атомные часы поместили на Луну, то через полвека они бы спешили на одну секунду по сравнению с земными.

«Атомные часы на Луне будут идти с другой скоростью, нежели часы на Земле, — подтвердил глава службы космической связи и навигации НАСА Кевин Коггинс. — Поэтому разумно, чтобы когда вы летите на иное космическое тело, например, на Луну или Марс, там был собственный отсчет».

НАСА — не единственная организация, которая хочет ввести лунное время. Европейское космическое агентство тоже занимается разработкой своей системы отсчета времени.

Так что по поводу нового времени еще придется договариваться и создавать координирующую организацию, функции которой в настоящее время выполняет Международное бюро мер и весов.

К примеру, на МКС сейчас с общего согласия используется Всемирное координированное время (UTC), поскольку станция находится на низкой орбите.

Еще один вопрос, требующий согласования — с какого момента следует вводить новое времяисчисление, и как далеко оно должно распространяться.

США хотели бы ввести CLT к 2026 году, ко времени запланированного пилотируемого полета на Луну.

Миссия «Артемида-3» обещает стать первой высадкой на лунную поверхность со времен миссии «Аполлон-17» 1972 года. Предполагается высадить команду астронавтов у южного полюса Луны, где, как считается, имеются большие запасы замерзшей воды в кратерах, куда никогда не проникает солнечный свет.

Для успеха этой миссии понадобится предельно точная планировка вплоть до наносекунд, поскольку любое отклонение может отправить космический аппарат на неверную орбиту.

Кроме того, «Артемида-3» — это лишь одна из многочисленных запланированных государственных и частных экспедиций к Луне. И если между этими экспедициями не будет должной координации по времени, это может привести к серьезным проблемам в пересылке данных и поддержании связи между космическими аппаратами, спутниками и Землей.