"Пусть меня арестуют". Дж. К. Роулинг ответила на шотландский закон о запрете разжигания ненависти постами о трансгендерах

Британская писательница Дж. К. Роулинг резко раскритиковала новый шотландский закон о запрете разжигания ненависти и опубликовала в своих социальных сетях несколько постов о трансгендерных людях. Она заявила, что если эти высказывания будут расценены как нарушение закона, она будет готова отправиться под арест.

Новый закон вступил в силу 1 апреля этого года, хотя шотландский парламент одобрил его еще в 2021-м. Он вводит уголовную ответственность за разжигание ненависти по признаку возраста, ограниченных возможностей, религии, сексуальной ориентации, трансгендерной идентичности или интерсексуальности (то есть смешанного проявления мужских и женских половых признаков).

Глава правительства Шотландии Хамза Юсаф заявил, что новый закон необходим, чтобы справиться с «растущей волной ненависти».

При этом закон не защищает женщин как отдельную социальную группу. Ожидается, что шотландское правительство позже предложит принять особый закон, направленный против женоненавистничества.

Роулинг неоднократно заявляла, что женщинами могут считаться только те, у кого бывает менструация.

Против писательницы звучали обвинения в трансфобии, в том числе — после выхода ее книги, в которой главный персонаж совершает злодейства, переодеваясь в женскую одежду. Десятки тысяч комментаторов посчитали, что Роулинг пренебрежительно отзывается о трансгендерных людях и не признает за ними право решать, к какому гендеру они себя относят.

Что написала Роулинг

Автор эпопеи о Гарри Поттере, которая живет в столице Шотландии Эдинбурге, отреагировала на вступление нового закона в силу постами в социальной сети Х (бывший твиттер).

В них она упомянула уголовные дела в отношении трансгендерных людей, в том числе — случай британки Ислы Брайсон, признанной виновной в изнасилованиях. Она описала этих людей как мужчин, хотя они сменили половую принадлежность. Мужчинами она также назвала нескольких активистов, которые борются за права трансгендеров.

«Шотландские законодатели, по всей вероятности, отдают предпочтение чувствам мужчин, которые реализуют свои представления о женственности — хотя бы даже оппортунистически или женоненавистнически, а не правам и свободам настоящих женщин и девочек», — заявила при этом Роулинг.

«До тех пор, пока нам не позволят называть мужчину мужчиной, невозможно будет даже корректно описать или справиться с той реальностью насилия, в том числе сексуального, с которой сталкиваются женщины и девочки», — продолжила писательница.

«Свобода слова и вероисповедания в Шотландии могут закончиться, если корректное описание биологического пола провозглашается уголовным преступлением, — считает Дж. К. Роулинг. — Сейчас я нахожусь за границей, но если то, что я написала, будет квалифицировано как преступление с точки зрения нового закона, то жду не дождусь, когда меня арестуют после возвращения на родину Шотландского возрождения [период в истории Шотландии в XVIII — начале XIX века, когда страна активно развивалась в культурном, научном и социальном отношении — Ред.]»

Шотландская полиция сообщила, что пока не получала каких-либо жалоб в связи с постами Роулинг.

Что сказано в новом законе

Нарушение нового закона о запрете разжигания ненависти может караться штрафом или тюремным заключением на срок до семи лет.

В законе сказано, что преступлением является распространение материалов или поведение, которое «здравомыслящий человек сочтет угрожающим или оскорбительным», и его цель — разжигание ненависти по принципу принадлежности к определенным категориям.

На всей территории Великобритании уже действует закон, запрещающий разжигать ненависть к людям на основе их расовой принадлежности, сексуальной ориентации и религии (он был принят еще в 1986 году).

Однако новый акт, одобренный в Шотландии, устанавливает более низкую планку подобных правонарушений, поскольку также включает «оскорбительное поведение».

В ответ на критику, связанную с принятием закона, Юсаф заявил: «Если ваше поведение не является угрожающим или оскорбительным и он не направлено на разжигание ненависти, вам не о чем беспокоиться с точки зрения появившегося в законе нового правонарушения».