Профсоюзы Франции пригрозили властям выходом на забастовку в дни Олимпийских игр в Париже

Представители профсоюзов Франции заявили, что выйдут на забастовку во время летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Работники больниц, общественного транспорта, музеев заявили, что готовы выйти на забастовку во время проведения летних олимпийских игр в Париже. Софи Бине, глава профсоюза CGT, заявила, что правительство должно заплатить за то, чтобы "игры прошли гладко".

По ее словам, проведение Олимпийских игр является инвестицией, которая должна улучшить имидж Франции, поэтому, по ее словам, правительство должно выделить деньги для выплаты компенсаций работникам государственного сектора.

Ожидается, что около 16 млн человек примут участие в играх, которые привлекут внимание всего мира к французской столице с 26 июля по 11 августа.

По данным профсоюзов, условия труда медсестер, полицейских и машинистов поездов постоянно ухудшаются, их уровень жизни падает, а заработная плата не поспевает за инфляцией. При этом нагрузка на данных работников сильно вырастет во время проведения Олимпийских игр.