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Правительство Японии заявило, что справилось с дефицитом электроэнергии в преддверии лета

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ЛЭП на фоне неба
ЛЭП. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Японии, которое ранее просило граждан экономить электроэнергию, заявило, что стране хватит ресурсов на весну и лето, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как заявили в Министерстве торговли Японии, коэффициент запаса мощности указывает на достаточное количество электроэнергии во всех регионах страны.

Стабильная сеть обычно требует минимального резерва в 3%, который должен быть превышен во всех регионах. Самый слабый уровень прогнозируется на Хоккайдо (4,4%). Резерв Токио в этом месяце составит 5,7%.

С декабря 2024 года по февраль 2025 года это соотношение превысит 10% во всех регионах, кроме Окинавы.

В прошлом правительство не раз заявляло, что электросеть Японии недостаточно устойчива. Граждан и представителей бизнеса призывали экономить электроэнергию в пиковые месяцы.

Во многом Япония полагается на стареющие угольные и газовые электростанции, чтобы поддерживать энергоснабжение, в то время как большая часть ядерных реакторов страны простаивает. В стране также часто случаются неожиданные отключения электроэнергии из-за сейсмической активности.

Сообщается, что некоторым предприятиям удалось укрепить газовый энергоблок, что позволит увеличить мощность сети в летние месяцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2076609-pravitelstvo-yaponii-zayavilo-chto-spravilos-s-defitsitom-elektroenergii-v-preddverii-leta/

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