Правительство Японии заявило, что справилось с дефицитом электроэнергии в преддверии лета
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Правительство Японии, которое ранее просило граждан экономить электроэнергию, заявило, что стране хватит ресурсов на весну и лето, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Как заявили в Министерстве торговли Японии, коэффициент запаса мощности указывает на достаточное количество электроэнергии во всех регионах страны.
Стабильная сеть обычно требует минимального резерва в 3%, который должен быть превышен во всех регионах. Самый слабый уровень прогнозируется на Хоккайдо (4,4%). Резерв Токио в этом месяце составит 5,7%.
С декабря 2024 года по февраль 2025 года это соотношение превысит 10% во всех регионах, кроме Окинавы.
В прошлом правительство не раз заявляло, что электросеть Японии недостаточно устойчива. Граждан и представителей бизнеса призывали экономить электроэнергию в пиковые месяцы.
Во многом Япония полагается на стареющие угольные и газовые электростанции, чтобы поддерживать энергоснабжение, в то время как большая часть ядерных реакторов страны простаивает. В стране также часто случаются неожиданные отключения электроэнергии из-за сейсмической активности.
Сообщается, что некоторым предприятиям удалось укрепить газовый энергоблок, что позволит увеличить мощность сети в летние месяцы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2076609-pravitelstvo-yaponii-zayavilo-chto-spravilos-s-defitsitom-elektroenergii-v-preddverii-leta/