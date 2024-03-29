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"Возможен любой сценарий". Премьер-министр Польши предупредил Европу, что она не готова к возможной войне

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Дональд Туск
Дональд Туск. Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск дал интервью европейским средствам массовой информации, в котором предупредил, что Европа вошла в «предвоенную эпоху», и если Россия добьется победы над Украиной, никто на континенте не будет чувствовать себя в безопасности.

«Не хочу никого не пугать, но война перестала быть понятием, которое относится к прошлому. Она вполне реальна, и она началась два года назад», — сказал польский премьер.

Его заявления прозвучали в день, когда Россия предприняла очередной массированный обстрел украинских энергетических объектов при помощи ракет и дронов. Некоторые ракеты были направлены во Львовскую область, которая граничит с Польшей; польские военные сообщили, что во время обстрела в воздух были подняты самолеты ВВС страны и государств НАТО.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, по Украине было выпущено 99 ракет и беспилотников разных видов; украинские силы ПВО сбили 58 беспилотников и 26 ракет.

В числе прочего Туск прокомментировал утверждения российских властей о том, что к нападению на московский «Крокус Сити Холл» якобы причастны власти Украины. Никаких заслуживающих доверия свидетельств таких заявлений Кремль не предоставил, западные страны и СМИ называли эти обвинения безосновательными.

Туск заявил, что слова Путина о причастности Украины к нападению свидетельствуют о его «явном желании оправдать все более жестокие удары по гражданским целям в Украине». Он напомнил, что на этой неделе Россия впервые ударила по Киеву гиперзвуковыми ракетами в течение дня.

В своем первом интервью после возвращения на должность премьер-министра Польши (он уже занимал ее с 2007-го по 2014 год) Туск призвал европейские правительства делать больше для укрепления безопасности.

По его словам, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США — Дональд Трамп или Джо Байден, Европа станет более выгодным партнером Вашингтона, если будет больше рассчитывать на себя в вопросах обороны.

Дело не в том, что ЕС следует добиваться военной независимости от США или создавать «параллельные НАТО структуры», считает польский премьер-министр. По его словам, Польша тратит на оборону 4% своей экономики, а остальные европейские страны должны направлять на это 2% своего ВВП.

При этом ЕС в целом должен быть психологически готов бороться за свою безопасность, сказал Туск.

Как недавно рассказывал наш корреспондент Павел Аксенов, Еврокомиссия 5 марта представила амбициозную программу укрепления оборонной промышленности Европейского союза.

С 2025-го по 2027 год из бюджета ЕС будет выделено 1,5 млрд евро на повышение конкурентоспособности технологической и промышленной базы европейского оборонного сектора, чтобы, как сказано, отреагировать на изменения в парадигме европейской безопасности.

«Будущее Украины — в наших руках»

Российские власти неоднократно отвергали утверждения о том, что следующей целью нападения могут стать страны ЕС. На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что у Москвы нет «агрессивных намерений» в отношении государств Европы. Идею о том, что Россия может напасть на НАТО он назвал «бредом».

Однако Путин добавил, что если Украина будет использовать для боевых вылетов истребителей F-16 аэродромы в других государствах, то они станут «легитимной целью, где бы ни находились».

Туск уже не впервые говорит об угрозе войны в Европе. В марте он уже заявлял об этом на встрече правоцентристских европейских политиков.

Однако в своем интервью польский премьер-министр рассказал, что премьер-министр Испании Педро Санчес попросил коллег из государств ЕС избегать использования слова «война» в заявлениях по итогам саммита, чтобы не пугать жителей Европы.

Как сказал Туск, он ответил Санчесу, что в его части Европы война уже не является абстрактным понятием.

Комментируя ход военных действий в Украине, он призвал усилить помощь Киеву и предупредил, что следующие два года войны решат все: «Мы живем в самый критический период после окончания Второй мировой войны».

Туск отказался отвечать на заданный ему вопрос о том, что произойдет, если Киев потерпит поражение в войне.

«Нам нужно отказаться от образа мышления „что будет, если“. Нашей главной задачей должна стать защита Украины от российского вторжения и сохранение Украины в качестве независимого и целостного государства. Будущее Украины во многом находится в наших руках — я говорю не только о Польше, и даже не о ЕС, а о Западе вообще», — сказал Туск.

«Это от нас зависит, удастся ли Украине избежать пессимистических сценариев. Ее положение сегодня значительно сложнее, чем год назад, но в то же время значительно лучше, чем в начале войны, когда солдаты Путина стояли в пригородах Киева», — добавил он.

По его словам, не исключено, что европейским политикам нужно будет воспринимать войну в Украине в долгосрочной перспективе, и это будет означать в том числе, что западные страны должны будут взять на себя еще больше обязанностей по отношению к Киеву.

«В наших интересах сохранить Украину в как можно лучшем состоянии. В Польше это знают все, и обсуждению это не подлежит», — резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2075715-vozmozhen-lyuboy-stsenariy-premer-ministr-polshi-predupredil-evropu-chto-ona-ne-gotova-k-vozmozhnoy-voyne/

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