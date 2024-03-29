Муниципальные выборы в Турции: почему битва за Стамбул – это битва за всю страну

В воскресенье в Турции пройдут общенациональные муниципальные выборы. Главным полем битвы станет Стамбул, где президент Реджеп Тайип Эрдоган и его Партия справедливости и развития будут пытаться отвоевать голоса у популярного оппозиционного мэра Экрема Имамоглу.

Результаты выборов в Стамбуле покажут, сможет ли оппозиция представлять серьезную угрозу для Эрдогана на предстоящих в 2028 году президентских выборах.

Стамбул занимает особое место в сердце президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Это не только место его рождения, но и город, где он начал политическую карьеру в 1970-х годах: сначала он возглавил молодежное отделение Партии национального спасения в районе Бейоглу, куда входит квартал Касымпаша — там жили представители рабочего класса, там же Эрдоган провел свое детство.

Затем он начал подниматься по политической лестнице, став мэром Стамбула, премьер-министром и, в конце концов, президентом Турции.

Эрдоган вырос на улицах Стамбула, зарабатывая на карманные расходы продажей бутылок с водой и симитов — бубликов с кунжутом — на футбольных полях Касымпаши и в историческом районе Эминеню.

"Личность Эрдогана отождествляется со Стамбулом", — говорит Ихсан Акташ, сотрудник факультета коммуникации Стамбульского университета Медипол и председатель Центра политических исследований Genar.

"Стамбул — это его дом. Проигрыш оппозиции на местных выборах 2019 года был для него катастрофой", — добавляет Акташ, имея в виду поражение на муниципальных выборах, которое положило конец 25-летнему правлению в городе Партии справедливости и развития (ПСР) и ее предшественников.

Человеком, победившим Эрдогана на выборах 2019 года, был харизматичный Экрем Имамоглу, который представляет оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) и с тех пор руководит городом.

Но теперь Эрдоган хочет вернуть Стамбул.

Стамбул как модель всей Турции

Спустя почти год после президентских и парламентских выборов в Турции, которые обеспечили Эрдогану третий срок на посту президента, 31 марта страна вновь придет на избирательные участки, на этот раз на общенациональные муниципальные выборы.

НРП постарается сохранить под своим контролем крупные города, включая Стамбул, столицу Анкару и курортную Анталью, которые оппозиции удалось отвоевать у правящей ПСР в 2019 году.

В Стамбуле Эрдоган по сути дважды потерпел поражение — сначала в марте, а затем в июне 2019 года, когда ЦИК распорядился о проведении повторных выборов после жалоб ПСР на нарушения.

"Победы на выборах в крупных городах против правящей ПСР подняли боевой дух оппозиции в 2019 году, вселив надежду на победу на президентских выборах", — говорит Седа Демиралп, профессор политологии факультета международных отношений Ишикского университета в Стамбуле.

"Хотя оппозиция проиграла Эрдогану на прошлогодних президентских выборах, между победой в Стамбуле и победой в Турции по-прежнему существует тесная связь. Если Имамоглу удастся удержать Стамбул, у оппозиции останутся большие надежды на предстоящие в 2028 году президентские выборы".

По словам Акташа, победа в Стамбуле дает политическим лидерам значительные возможности для формирования национальной политики Турции.

"Когда у вас есть поддержка Стамбула, вы становитесь действующим лицом национальной политики, в том числе и на глобальном уровне".

Население мегаполиса составляет 16 млн человек — это пятая часть от 85-миллионного населения всей страны.

Городской электорат разнообразен, он принадлежит к разным политическим, этническим, религиозным и экономическим группам и имеет глубокие корни в разных городах Турции. Стамбул для многих является моделью Турции.

Стамбул также является главным экономическим центром, внося значительный вклад в ВВП страны. Контроль над Стамбулом означает контроль над значительной частью экономической деятельности Турции, включая торговлю, туризм и финансы.

Испытание для Имамоглу

Хотя для участия в выборах мэра Стамбула Эрдоган выдвинул кандидатуру своего бывшего министра окружающей среды и урбанизации Мурата Курума, эти выборы рассматриваются как арена борьбы между Имамоглу и Эрдоганом.

53-летний Экрем Имамоглу — бывший бизнесмен, он получил известность, будучи мэром малоизвестного стамбульского района Бейликдюзю, где в основном проживают представители среднего класса.

Он считается главным соперником Эрдогана за последние десятилетия — ни одному другому кандидату от оппозиции не удавалось победить его.

На предвыборном митинге в Бейликдюзю 24 марта Имамоглу заявил своим сторонникам, что он намерен повторить успех: "В 2019 году мы закрыли одну главу [правления ПСР], а 31 марта они уйдут в прошлое".

Новая победа над Эрдоганом, как указывают политические комментаторы, позволила бы Имамоглу укрепить свою политическую власть и проложила бы ему дорогу к участию в предстоящих президентских выборах 2028 года.

Однако сам Имамоглу о планах на выборы пока не говорил.

В интервью турецкой газете Cumhuriyet 24 марта, отвечая на вопрос, примет ли он участие в президентских выборах, Имамоглу сказал: "У меня большие планы на Стамбул, и я больше ни о чем не мечтаю, только об этом. Нет смысла говорить о чем-то, что случится через четыре года".

По словам Имамоглу, за пять лет, проведенных в должности мэра, он больше всего гордится тем, что под его руководством была расширена железнодорожная сеть города, созданы новые зеленые зоны и улучшена социальная помощь.

Он также продвигал проекты городского строительства, создал тысячи новых единиц жилья и обещает продолжить эту работу.

Под страхом землетрясения

Вот уже почти шесть лет Турция переживает экономический кризис. Обещания вывести страну из этого кризиса стали неотъемлемой частью предвыборной кампании на муниципальных выборах. Однако перед Стамбулом стоит еще одна опасность: землетрясения.

Сейсмологи предупреждают, что разрушительное землетрясение может произойти в городе в любой момент, и местные власти должны предпринять все возможные меры, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы и материальный ущерб.

В прошлом году в результате двух мощных землетрясений на юге Турции погибло более 53 тыс. человек.

Во главе повестки ПСР стоят проекты городской перестройки, включающие снос старых аварийных построек и возведение новых сейсмоустойчивых зданий.

"Имя Мурата Курума ассоциируется с городской застройкой и имеет символическое значение, — говорит Седа Демиралп. — Но этого может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить ему победу".

"Мурат Курум — технократ в кругах ПСР, и он будет ассоциироваться с партийным, а не собственным брендом, в то время как с Имамоглу все обстоит ровно наоборот", — добавляет она.

Кампания Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган со своими министрами активно агитирует за участие в муниципальных выборах, уделяя особое внимание Стамбулу.

Обращаясь к сотням тысяч сторонников, собравшихся в Стамбуле 24 марта, он сказал, что "Стамбул вернется к настоящему владельцу", и призвал соратников «работать днем и ночью, чтобы обеспечить победу» в городе.

"Мы откроем двери в новую эру 31 марта […] Куда бы я ни приехал, я говорю всем, чтобы они звонили своим родственникам в Стамбул и просили их проголосовать за ПСР", — сказал Эрдоган ликующей толпе.

71-летний президент ранее говорил, что это будут "его последние выборы": идет третий президентский срок, и Эрдоган не сможет снова баллотироваться после 2028 года. Однако преемников он пока не назвал.

"Крайне сложно назвать другого возможного лидера ПСР, — говорит Акташ. — Эрдоган — очень харизматичный, очень сильный лидер. Когда мы спрашиваем участников опроса, кого бы они хотели видеть на месте Эрдогана, они не могут назвать никого. Это вызов для партии".

Но критики президента не уверены, что это могут быть его последние выборы; они считают, что Эрдоган может использовать победу в Стамбуле для укрепления власти как на национальном, так и на местном уровне — и добиться внесения изменений в Конституцию, чтобы баллотироваться еще на один срок.

Раскол в рядах оппозиции

По сравнению с предыдущими выборами у Эрдогана есть одно преимущество: оппозиция уже не так едина, как прежде.

Опросы общественного мнения предсказывают, что борьба за Стамбул будет очень напряженной.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Konda, за Имамоглу в Стамбуле намерено голосовать 38,2% избирателей, а за представителя ПСР Мурата Курума — 32,2%.

Победу Имамоглу в 2019 году в основном обеспечила поддержка со стороны шестипартийной коалиции националистов, сторонников светской власти, либералов, консерваторов, исламистов и, что самое важное, курдов, поскольку в Стамбуле проживает очень большая курдская община.

Однако после поражения на президентских выборах оппозиционный альянс распался, и входившие в него оппозиционные партии, включая прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН) с сильной и лояльной электоральной базой в Стамбуле, номинировали своих собственных кандидатов для участия в муниципальных выборах.

И хотя ни один из кандидатов от оппозиционных партий скорее всего не наберет достаточно голосов для победы в Стамбуле, все вместе они могут помешать победе Имамоглу.

С другой стороны, важным фактором, который может сыграть на руку Имамоглу, стало решение исламской Новой партии благоденствия выставить собственного кандидата в Стамбуле вместо того, чтобы поддержать ПСР, как это было на прошлых выборах.

В Стамбуле Имамоглу и Курум будут нуждаться не только в голосах своих верных сторонников, но и должны будут убедить избирателей других партий, чтобы обеспечить себе победу.