Легализацию казино по всей стране хотят разрешить в Таиланде

Таиланд рассматривает возможность ввести разрешение на работу казино в рамках специально разработанного законопроекта, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин заявил, что правительство рассматривает возможность разработки специального законопроекта о казино. Если он будет принят парламентом, это создаст больше рабочих мест и обеспечит поток денег в бюджет.

В настоящее время работа казино на территории Таиланда незаконна, азартные игры разрешены только на контролируемых государством мероприятиях. При этом активно развивается "серый" рынок. Теперь вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии рассматривает возможность сделать казино одним из средств привлечения инвестиций и туристов.

Представители индустрии считают, что легальный рынок казино в Таиланде будет иметь огромный успех в привлечении иностранных гостей и обеспечит сильную конкуренцию крупнейшему в мире игорному центру Макао, единственному месту в Китае, где граждане могут легально играть в азартные игры.

"Мы можем регулировать теневую экономику и собирать налоги. Эту отрасль можно использовать для привлечения инвестиций и создания рабочих мест", — заявил премьер-министр Сретта Тависин.