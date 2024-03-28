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Конфликт вокруг хиджаба в школе — правительство Франции подаст в суд на ученицу-мусульманку, из-за стычки с которой уволился директор

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Девушка в хиджабе
Девушка в хиджабе. Иллюстративное фото: Kentaroo Tryman/Getty Images

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что французское государство подаст в суд на ученицу-мусульманку парижского лицея, которая ложно обвинила директора школы в том, что он ее ударил. Директор требовал, согласно закону, снять головной платок, хиджаб.

Этот конфликт и последовавший досрочный уход директора на пенсию из-за угроз в интернете получили во Франции большой резонанс.

"Государство всегда будет на стороне таких госслужащих, людей, находящихся на передовой борьбы с нарушениями принципа секулярности, с попытками исламистов проникнуть в наши образовательные учреждения", — сказал премьер-министр Атталь, недавний министр образования, в среду в эфире телеканала TF1.

Во Франции с 2004 года запрещено ношение религиозных символов и традиционной одежды в школах, и 28 февраля директор парижского лицея имени Мориса Равеля, увидев трех учениц в хиджабах, велел им, в соответствии с законом, снять их. Две девушки подчинились, третья же, совершеннолетняя ученица с курса профессионального образования, отказалась и вступила с директором в перепалку.

Затем она подала на директора жалобу, заявив, что он сильно ударил ее по руке, предала дело огласке, директор начал получать в соцсетях угрозы убийством, и в минувшую пятницу объявил, что ради своей безопасности и безопасности лицея досрочно уходит на пенсию. По плану он должен был уйти после этого учебного года.

Имя директора формально не разглашается, но какой лицей он возглавлял, французская пресса, тем не менее, сообщает.

После двух убийств учителей, совершенных последователями радикальных исламских учений в 2020 и 2023 годах, во Франции к таким конфликтам относятся крайне серьезно.

В среду французская прокуратура объявила, что провела расследование по жалобе ученицы и пришла к выводу, что это — ложный донос.

До того прокуратура сообщила об аресте двух человек в связи с угрозами директору. Их имена не разглашаются, министерство образования только уточнило, что они не имеют отношения к лицею.

Полиция организовала патрулирование возле лицея на востоке Парижа, в 20-м округе; лицей посетила министр образования Николь Беллюбе.

Французские политики из всех частей спектра заявили, что возмущены тем фактом, что уважаемый учитель-ветеран был вынужден уволиться из-за травли в интернете.

"Власти неспособны защитить наши школы", — написала в сети X лидер националистического Национального объединения Марин Ле Пен.

"Это поражение государства […] гангрена исламизма разрастается", — заявила племянница Ле Пен Марион Марешаль, которая возглавляет конкурирующую националистическую партию Reconquête ("реконкиста", "отвоевание").

"Вот к чему приводит политика "не поднимать волну". Вот куда ведут все эти маленькие уступки", — это заявление Брюно Ретельё из правоцентристской Республиканской партии.

"Это неприемлемо. Когда директор уходит в отставку из-за угроз убийством, это коллективный провал", — поддержал общий хор Борис Вальо из Социалистической партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2075001-konflikt-vokrug-hidzhaba-v-shkole-pravitelstvo-frantsii-podast-v-sud-na-uchenitsu-musulmanku-iz-za-stychki-s-kotoroy-uvolilsya-direktor/

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