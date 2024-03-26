Зеленский сменил секретаря СНБО. На место Алексея Данилова назначен глава Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Вместо Данилова на должность назначен Александр Литвиненко, который занимал пост главы Службы внешней разведки Украины.

Новым главой СВР стал Олег Иващенко. Указы об этом опубликованы на сайте президента.

Чем был известен Данилов

Алексей Данилов был одним из самых преданных и публичных членов команды Владимира Зеленского. Должность секретаря СНБО он занял в октябре 2019 года.

В многочисленных интервью СМИ он комментировал многие вопросы — от политических споров до возможного развития событий на фронте.

До этого Данилов был известен в основном в Луганской области, где некоторое время занимал должности мэра Луганска и председателя областной администрации.

В 2006–2007 годах Данилов был депутатом Верховной рады от «Блока Юлии Тимошенко».

На посту секретаря СНБО Алексей Данилов запомнился громкими заявлениями, а также тем, что фактически превратил этот орган в активный инструмент реализации замыслов президента.

В частности, именно с помощью СНБО в 2021 году были введены тысячи санкций против уголовных авторитетов, контрабандистов, пророссийских политиков и подконтрольных им СМИ. Многие юристы тогда говорили о сомнительной с точки зрения закона деятельности СНБО.

Перед полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года Алексей Данилов публично успокаивал украинцев, называя такое развитие событий «маловероятным».

Уже после начала войны он объяснял Украинской службе Би-би-си, что власть на самом деле готовилась к вторжению, но не знала точной даты.

«Мы были осведомлены о том, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас», — отмечал секретарь СНБО.

Одно из последних резонансных заявлений Данилова уже в этом году касалось катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области. Он прямо заявил, что на борту не было украинских пленных, хотя российские власти сообщали об обратном, а украинская разведка отмечала, что выяснение всех обстоятельств до сих пор продолжается.

Также российская пропаганда использовала дипфейк Данилова 22 марта в эфире телеканала НТВ. На смонтированной видеозаписи он якобы признавал причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

При этом как украинские власти, так и страны Запада неоднократно говорили, что подобные утверждения — это ложь.

После увольнения с должности Данилов разместил в своем фейсбуке пост со словами благодарности своей команде и президенту.

«Благодарю судьбу, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны!» — написал он.

Что известно об Александре Литвиненко

Александр Литвиненко. Фото: СНБО Украины

Александр Литвиненко, который был назначен новым секретарем СНБО, имеет менее публичную биографию, чем его предшественник Данилов.

Он уроженец Киева, доктор политических наук. Начинал свою карьеру в Службе безопасности Украины, а в 1998–2007 годах работал в Национальном институте стратегических исследований. Затем два года работал в СНБО и снова вернулся на руководящую должность в Институт стратегических исследований.

Во времена президента Петра Порошенко занимал должность заместителя секретаря СНБО, а с приходом к власти Владимира Зеленского вернулся в Институт стратегических исследований на должность руководителя.

Главой Службы внешней разведки Литвиненко стал в июле 2021 года. На этой должности он не слишком часто общался со СМИ, предпочитая обнародовать аналитические статьи о тех или иных событиях.

Например, в феврале 2023 года в статье для агентства «Интерфакс-Украина» Литвиненко выразил уверенность, что Россия готова воевать с Украиной еще очень длительное время.

«Война вошла в стадию войны на истощение. Все больше свидетельств того, что Кремль готов вести войну столько, сколько требуется», — отмечал он.

Но при этом, отмечал глава СВР Украины, «ключ к выигрышу РФ — внутренняя дестабилизация в Украине».

Показательно, что Литвиненко фактически спрогнозировал наступление России на Украину еще в 2009 году. Вместе с первым в истории секретарем СНБО Украины Владимиром Горбулиным он выпустил статью под заголовком «Большой сосед определился. Что Украине делать дальше?» в газете «Зеркало недели». В ней они проанализировали ситуацию в России и угрозы для Украины.

«Идеологической основой российского государства выступает миф „Великой победы“, ощущение прямого преемничества современной РФ от сталинского СССР, завуалированная имперская концепция триединого российского народа (велико-, мало- и белорусы), ксенофобский комплекс враждебности относительно Запада, олицетворенного в США, а также восприятие России как осажденной крепости», — говорилось в статье.

«Ключевым среди внешнеполитических задач следует считать укрощение Киева, — писали Горбулин и Литвиненко. — Подчинение Украины, или по крайней мере ее юго-восточной части, Кремлю должно существенно улучшить ситуацию в РФ».

«Речь идет о прямом включении Юга и Востока Украины в состав РФ, создании марионеточного правительства на территории Центральной Украины и отмежевании от Западной как основного „возмутителя спокойствия“», — было сказано в статье.