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Новости русской службы Би-би-си

Эммануэль "Рокки" Макрон. Снимки президента-боксера вызвали противоречивую реакцию во Франции

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: instagram.com/soazigdelamoissonniere

Эммануэль Макрон в последнее время явно в ударе. Совсем недавно он занял весьма воинственную по отношению к России позицию, заявив, что не исключает посылку в Украину европейских войск. И вот теперь он играет мускулами и, стиснув зубы, лупит по боксерской груше перед объективом фотокамеры.

Президент Франции опубликовал в инстаграме два таких черно-белых снимка, и вскоре его новое прозвище «Рокки» начало гулять по соцсетям.

Неизбежно многие задались вопросом, не подредактированы ли фотографии: не выделявшийся особыми физическими кондициями 46-летний президент щеголяет на них весьма внушительными бицепсами.

Другие шутят, что увлекающийся боксом Макрон готовится бросить вызов 71-летнему президенту Путину, как известно, тоже не чуравшемуся в свое время спортивных единоборств.

На прошлой неделе Макрон заявил в интервью французскому телевидению: «Если мы бросим Украину на произвол судьбы, если мы дадим ей проиграть эту войну, Россия наверняка будет угрожать Молдове, Румынии и Польше».

Фотографии Макрона в боксерских перчатках, несомненно, не останутся без внимания Кремля, чья пресс-служба в прошлом тоже не раз публиковала снимки Владимира Путина с обнаженным торсом, демонстрируя его физическую форму.

Французская пресса пишет по поводу этих фотографий, что Макрон — настоящий боец, как и многие французы, — в хорошей форме и готов сражаться.

Но далеко не все отзывы столь комплементарны.

«Какое политическое убожество. Какое поражение прогрессивизма. И какая бедность политической коммуникации», — пишет в соцсети Х оппозиционный депутат парламента Сандрин Руссо.

Влиятельная газета Le Figaro отмечает, что фотографии вызвали массу насмешек.

Эрик Ансо, профессор истории Лотарингского университета, написал в X, что эти фотографии — «часть неопопулистской демонстрации мужественности, которую сейчас любят некоторые лидеры, начиная с бывшего мастера жанра Владимира Путина».

Британская Guardian замечает, что Макрон не впервые изумляет соотечественников своими фотографиями. В 2022 году многих непомерно удивила фотография французского президента, развалившегося на диване в расстегнутой рубашке, демонстрировавшая его волосатую грудь.

Газета Times нашла, что новые фотографии Макрона копируют Роберта Де Ниро в фильме 1980 года «Бешеный бык», и тоже отмечает, что быкующий Макрон невольно подражает Путину, пытавшемуся когда-то представить себя публике в виде президента-мачо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072202-emmanuel-rokki-makron-snimki-prezidenta-boksera-vyzvali-protivorechivuyu-reaktsiyu-vo-frantsii/

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